रिटायर्ड इंस्पेक्टर के 5 ठिकानों पर विजिलेंस का छापा, आय से अधिक संपत्ति बनाने का आरोप

संक्षेप: सहारनपुर में आय से अधिक संपत्ति इकट्ठा करने के आरोपों में घिरे रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर के घरों और पेपर मिल रोड स्थित फार्म हाउस पर विजिलेंस टीन ने छापेमारी की। एक साथ पांच टीमों के छापे की कार्रवाई से हड़कंप मच गया। स्थानीय पुलिस के साथ पहुंची टीमों ने घरों में दस्तावेजों की छानबीन की।

यूपी के सहारनपुर में आय से अधिक संपत्ति इकट्ठा करने के आरोपों में घिरे रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर प्रेमवीर राणा के कोतवाली सदर बाजार क्षेत्र में मोहल्ला ब्रिजेश नगर स्थित चार घरों और पेपर मिल रोड स्थित फार्म हाउस पर मेरठ विजिलेंस ने छापा मारा। एक साथ पांच टीमों के छापे की कार्रवाई से हड़कंप मच गया। स्थानीय पुलिस के साथ पहुंची टीमों ने घरों में दस्तावेजों की छानबीन की। साथ ही फार्म हाउस पर भी जांच-पड़ताल की। उन पर भ्रष्टाचार के आरोप में मुकदमा दर्ज है। करीब आठ घंटे चली कार्रवाई के बाद टीमें लौट गई।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इंस्पेक्टर प्रेमवीर राणा नौकरी में रहते हुए भी चर्चाओं में रहे। शामली से रिटायर्ड होने के बाद इनकी शिकायत शासन से की गई थी। आरोप लगाए गए कि प्रेमवीर राणा ने पुलिस में रहते हुए अपने पद का दुरुपयोग करते हुए संपत्ति अर्जित की। शासन के निर्देशों के बाद बागपत के दोघट थाना क्षेत्र के गांव निरपुड़ा के रहने वाले रिटायर्ड इंस्पेक्टर प्रेमवीर राणा पर आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोपों में मुकदमा दर्ज किया गया था। मुकदमा दर्ज होने की खुशी में बागपत के निरपुड़ा गांव में सामूहिक दावत का आयोजन भी किया गया था। इस अवसर पर ग्रामीणों ने योगी सरकार का धन्यवाद दिया था।

पुलिस में रहते हुए प्रेमवीर राणा सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ और नोएडा समेत पश्चिम यूपी के कई जिलों में थाना प्रभारी रहे। आरोप है कि इसी दौरान इन्होंने करोड़ों रुपये की संपत्ति अर्जित की।

22 सितंबर को हुआ था मुकदमा दर्ज बीती 22 सितंबर को सतर्कता अधिष्ठान मेरठ थाने में प्रेमवीर सिंह राणा के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। जांच में पाया गया था कि उनकी संपत्ति करीब 2.92 करोड़ रुपये है, जो आय से अधिक थी, जिसके बारे में वे कोई ठोस स्पष्टीकरण नहीं दे सके थे।

आरोप तो किसी पर भी लग सकते हैं: प्रेमवीर सिंह राणा कार्रवाई के दौरान प्रेमवीर सिंह राणा कुछ देर के लिए घर से बाहर निकले थे, तब मीडियाकर्मियों ने बातचीत करना चाही तो वह बोले कि आरोप तो किसी पर भी लग सकते हैं। उनके पास एक-एक संपत्ति का हिसाब है। इसके बाद प्रेमवीर सिंह राणा दोबारा अपने घर के अंदर चले गए।