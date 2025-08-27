घर बैठे देखिए देश-दुनिया की कलाकृतियां, लखनऊ म्यूजियम ने बनाया 360 डिग्री व्यू एप्लिकेशन

लखनऊ के राज्य संग्रहालय में देश-दुनिया की डेढ़ लाख से ज्यादा कलाकृतियों के बारे में आप घर बैठे देख सकेंगे और उसके संबंध में जानकारी भी ले सकेंगे। निदेशालय की ओर से 360 डिग्री व्यू एप्लिकेशन और वेबसाइट बनाया गया है।

लखनऊ के राज्य संग्रहालय में देश-दुनिया की डेढ़ लाख से ज्यादा कलाकृतियों के बारे में आप घर बैठे देख सकेंगे और उसके संबंध में जानकारी भी ले सकेंगे। बुधवार को संग्रहालय निदेशालय की ओर से 360 डिग्री व्यू एप्लिकेशन बनाया गया है। संग्रहालय की वेबसाइट भी बनाई गई है। एप्लिकेशन का लिंक इस वेबसाइट पर दिया गया। संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने एप्लिकेशन, संग्रहालय की वेबसाइट और प्रेक्षागृह का लोकार्पण बुधवार को राज्य संग्राहलय में किया।

लखनऊ संग्रहालय के 360 डिग्री व्यू एप्लिकेशन के लिए 14.92 लाख रुपये खर्च हुए। इससे एप्लिकेशन तैयार किया गया है। इस पर संग्रहालय का डिजिटल व्यू उपस्थित होगा। यह पैनोरमिक व्यू (सर्बदर्शी दृश्य) होगा, जिसे 360 डिग्री व्यू से घर बैठे देख सकेंगे। संग्रहालय 360 डिग्री व्यू एप्लिकेशन में तक दाएं-बाएं करके देखा जा सकेगा।

इसमें संग्रहालयों की विभिन्न गैलरी में प्रदर्शित वस्तुओं के बारे में थोड़ी-थोड़ी जानकारी भी दी रहेगी, ताकि लोग उसे पढ़कर उसके अतीत, विशिष्टता आदि से परिचित हो सकें। नवाब वाजिद अली शाह परिसर में बने राज्य संग्रहालय का टिकट मूल्य 15 रुपये है। इस टिकट से आप राज्य संग्रहालय परिसर में बने लोक कला संग्रहालय को देख सकते हैं। कार्यक्रम में निदेशक डा. सिष्टी धवन, सलाहकार जेपी सिंह सहित निदेशक की टीम मौजूद रहे।