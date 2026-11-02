‘विधायक जी, मुझे गाली क्यों दी?’ टिकट की खींचतान के बीच सपा कार्यकर्ता ने वायरल किया ऑडियो
मुराबाद जिले के बिलारी क्षेत्र का एक ऑडियो वायरल हो रहा है। ऑडियो में टिकट को लेकर विवाद होता नजर आ रहौ। कोई व्यक्ति विधायक पर गाली देने का आरोप लगा रहा है।
मुरादाबाद, प्रमुख संवाददाता। विधानसभा चुनाव के नजदी आते ही अंदरखाने में टिकट को लेकर खींचतान शुरू हो गई है। मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी में टिकट को लेकर चल रही अंदरूनी खींचतान के बीच बिलारी विधायक से जुड़ा कथित ऑडियो वायरल होने से पार्टी के भीतर एक नया विवाद सामने आ गया है। रविवार को सोशल मीडिया पर वायरल हुए ऑडियो में सपा कार्यकर्ता फहीम एडवोकेट विधायक से फोन पर बातचीत करते सुनाई दे रहे हैं। फहीम उनसे पूछ रहे हैं कि विधायक जी, आपने मुझे गाली क्यों दी? जवाब में विधायक ऑडियो से किसी तरह का संबंध होने से इनकार करते हुए फहीम को जानने तक से इनकार कर रहे हैं। हालांकि, हिन्दुस्तान इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है।
इस विवाद ने शनिवार को सपा कार्यालय में हुए कार्यक्रम के बाद पार्टी के भीतर उभरी राजनीतिक खींचतान को फिर चर्चा में ला दिया है। सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में सपा युवजन सभा के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद गिरी पहुंचे थे। इसी दौरान फरीद मलिक ने माइक से पूर्व विधायक यूसुफ अंसारी को टिकट दिए जाने की स्थिति में बवाल होने की बात कही थी। उनके इस बयान के बाद पार्टी में टिकट को लेकर चल रही खींचतान खुलकर चर्चा में आ गई थी। अब विधायक से जुड़ा कथित ऑडियो सामने आने से विवाद को नया आधार मिल गया है।
आरोपों पर क्या बोले विधायक
इस संबंध में बिलाधरी विधायक मोहम्मद फहीम का कहना है कि एक व्यक्ति का फोन आया था। उसने खुद को फहीम बताया। गाली देने की बात कहते हुए ऑडियो वायरल होने की बात कही। बताया कि वह उसे जानते भी नहीं हैं। एआई जनरेटिड ऑडियो हो सकता है। वहीं सपा के जिलाध्यक्ष जयवीर यादव ने बताया, वायरल ऑडियो से मेरा कोई लेना-देना नहीं है। मेरी फोटो और वीडियो भी नहीं है। चुनावी माहौल में पार्टी और मेरी छवि खराब करने का प्रयास किया जा रहा है।
क्या बोले सपा कार्यकर्ता
सपा कार्यकर्ता फहीम एडवोकेट ने कहा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक ऑडियो वायरल हुआ। इसमें बिलारी विधायक मुझे गाली दे रहे हैं। पूरे मामले की शिकायत राष्ट्रीय अध्यक्ष से की जाएगी। कार्यकर्ता ही पार्टी की रीढ़ होते हैं। उनका अपमान नहीं किया जाना चाहिए।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।