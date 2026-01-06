तलाशी और ज़ब्ती की वीडियोग्राफी करना अनिवार्य, हाईकोर्ट ने डीजीपी को दिया निर्देश

Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsVideographing searches and seizures mandatory High Court instructed DGP
संक्षेप:

Jan 06, 2026 11:20 pm ISTDinesh Rathour प्रयागराज, विधि संवाददाता
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि पुलिस द्वारा की जानी वाली हर तलाशी और जब्ती की कार्यवाही की अनिवार्य रूप से वीडियोग्राफी कराई जाए। कोर्ट ने प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिया कि वह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 105 के तहत निर्धारित तलाशी और जब्ती की अनिवार्य ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए एक विस्तृत मानक कार्ययोजना जारी करें। 40 मोटरसाइकिलों की कथित बरामदगी से जुड़े चोरी के मामले में आरोपी को जमानत देते हुए न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल ने कहा कि बीएनएसएस की धारा 105 के अनिवार्य प्रावधान का पालन न करने से पूरी अभियोजन कहानी पर संदेह पैदा होता है।

कोर्ट ने कहा कि यह कानून निर्दोष व्यक्तियों को गलत फंसाए जाने से बचाने और ट्रायल के लिए पुख्ता सबूत सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया। पुलिस अधिकारियों द्वारा इस प्रावधान का पालन न करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है। मामले के अनुसार याची शादाब पर बीएनएस की धारा 305(2) और 317(2) के तहत मामला दर्ज किया गया, जिसमें आरोप है कि वह चार अन्य सह-आरोपियों के साथ 40 मोटरसाइकिलों की चोरी में शामिल है और इतनी ही संख्या में बाइक उनके संयुक्त कब्जे से बरामद हुईं। इसका मुकदमा मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर थाने में दर्ज किया गया है।

बरामद चीजों की वीडियाग्राफ जरूरी

याची के अधिवक्ता का कहना था कि याची का नाम एफआईआर में नहीं है और कथित तौर पर इतनी बड़ी बरामदगी के बावजूद, कोई स्वतंत्र गवाह या कार्यवाही की वीडियोग्राफी नहीं की गई। कहा गया कि बीएनएस की धारा 105 के अनुसार बरामदगी की वीडियोग्राफी अनिवार्य है। इसकी अनुपस्थिति से अभियोजन पक्ष की कहानी पर संदेह पैदा होता है। यह भी बताया गया कि सह-आरोपियों को हाईकोर्ट की अन्य बेंचों द्वारा पहले ही जमानत दी जा चुकी है।

कोर्ट ने पाया कि इस मामले में पुलिस ने मोटरसाइकिलों की बरामदगी या जब्ती सूची तैयार करने की कोई वीडियोग्राफी नहीं की है। कोर्ट ने कहा कि बीएनएसएस की धारा 105, जिसे यूपी भारतीय नागरिक सुरक्षा नियम, 2024 के नियम 18 के साथ पढ़ा जाए, उसके तहत ई-साक्ष्य ऐप या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से प्रक्रिया को रिकॉर्ड करना अनिवार्य है। कोर्ट ने कहा यह तथ्य न केवल पुलिस की लापरवाही बल्कि मनमानी को भी दिखाता है, जिससे जब्त की गई चीज़ों की बरामदगी के बारे में अभियोजन की कहानी पर शक पैदा होता है।

48 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के केस डायरी पहुंचना जरूरी

कोर्ट ने कहा कि बीएनएसएस की धारा 105 को खास तौर पर कुछ पुलिस अधिकारियों द्वारा झूठी बरामदगी को रोकने और निष्पक्ष सुनवाई के लिए विश्वसनीय कानूनी सबूत तैयार करने के लिए बनाया गया। धारा 105 और यूपी बीएनएस नियमों के नियम 18 को पढ़ते हुए कोर्ट ने कहा कि तलाशी या जब्ती की प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग को केस डायरी का हिस्सा बनाया जाना चाहिए और उसे 48 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट को भेजा जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि हालांकि डीजीपी ने 21 जुलाई, 2025 को ऐसी रिकॉर्डिंग की अनिवार्यता के संबंध में एक सर्कुलर जारी किया, लेकिन नियम 18(5) के अनुसार नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ( के साथ समन्वय में एक विस्तृत एस ओ पी अभी जारी किया जाना बाकी है। कोर्ट ने कहा कि उसके सामने कई ऐसे मामले आए हैं, जहां बरामदगी के संबंध में कोई स्वतंत्र गवाह नहीं मिला और तब भी ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं की गई। हाईकोर्ट ने अनिवार्य वीडियोग्राफी प्रावधानों का पालन न करने, जेलों में भीड़भाड़ और सह-आरोपियों के साथ समानता के आधार पर जमानत याचिका मंजूर कर ली।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
Allahabad High Court Prayagraj News UP Police अन्य..
