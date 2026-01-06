तलाशी और ज़ब्ती की वीडियोग्राफी करना अनिवार्य, हाईकोर्ट ने डीजीपी को दिया निर्देश

संक्षेप: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि पुलिस द्वारा की जानी वाली हर तलाशी और जब्ती की कार्यवाही की अनिवार्य रूप से वीडियोग्राफी कराई जाए।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि पुलिस द्वारा की जानी वाली हर तलाशी और जब्ती की कार्यवाही की अनिवार्य रूप से वीडियोग्राफी कराई जाए। कोर्ट ने प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिया कि वह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 105 के तहत निर्धारित तलाशी और जब्ती की अनिवार्य ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए एक विस्तृत मानक कार्ययोजना जारी करें। 40 मोटरसाइकिलों की कथित बरामदगी से जुड़े चोरी के मामले में आरोपी को जमानत देते हुए न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल ने कहा कि बीएनएसएस की धारा 105 के अनिवार्य प्रावधान का पालन न करने से पूरी अभियोजन कहानी पर संदेह पैदा होता है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

कोर्ट ने कहा कि यह कानून निर्दोष व्यक्तियों को गलत फंसाए जाने से बचाने और ट्रायल के लिए पुख्ता सबूत सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया। पुलिस अधिकारियों द्वारा इस प्रावधान का पालन न करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है। मामले के अनुसार याची शादाब पर बीएनएस की धारा 305(2) और 317(2) के तहत मामला दर्ज किया गया, जिसमें आरोप है कि वह चार अन्य सह-आरोपियों के साथ 40 मोटरसाइकिलों की चोरी में शामिल है और इतनी ही संख्या में बाइक उनके संयुक्त कब्जे से बरामद हुईं। इसका मुकदमा मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर थाने में दर्ज किया गया है।

बरामद चीजों की वीडियाग्राफ जरूरी याची के अधिवक्ता का कहना था कि याची का नाम एफआईआर में नहीं है और कथित तौर पर इतनी बड़ी बरामदगी के बावजूद, कोई स्वतंत्र गवाह या कार्यवाही की वीडियोग्राफी नहीं की गई। कहा गया कि बीएनएस की धारा 105 के अनुसार बरामदगी की वीडियोग्राफी अनिवार्य है। इसकी अनुपस्थिति से अभियोजन पक्ष की कहानी पर संदेह पैदा होता है। यह भी बताया गया कि सह-आरोपियों को हाईकोर्ट की अन्य बेंचों द्वारा पहले ही जमानत दी जा चुकी है।

कोर्ट ने पाया कि इस मामले में पुलिस ने मोटरसाइकिलों की बरामदगी या जब्ती सूची तैयार करने की कोई वीडियोग्राफी नहीं की है। कोर्ट ने कहा कि बीएनएसएस की धारा 105, जिसे यूपी भारतीय नागरिक सुरक्षा नियम, 2024 के नियम 18 के साथ पढ़ा जाए, उसके तहत ई-साक्ष्य ऐप या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से प्रक्रिया को रिकॉर्ड करना अनिवार्य है। कोर्ट ने कहा यह तथ्य न केवल पुलिस की लापरवाही बल्कि मनमानी को भी दिखाता है, जिससे जब्त की गई चीज़ों की बरामदगी के बारे में अभियोजन की कहानी पर शक पैदा होता है।