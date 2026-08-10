VIDEO: हाईवे पर सीओ ने क्यों रोका कांवड़ियों का जत्था? अंजनी चतुर्वेदी ने शिव श्लोक भी पढ़ा
उत्तर प्रदेश के बिजनौर में हाईवे पर सीओ अंजनी चुतर्वेदी ने कांवड़ियों का जत्था रोककर संवाद किया। सीओ ने कांवड़ियों से अपील की। इस दौरान सीओ अंजनी ने शिव श्लोक भी पढ़ा।
उत्तर प्रदेश के बिजनौर में कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों से संवाद करते सीओ धामपुर अंजनी कुमार चतुर्वेदी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें सीओ हाईवे पर कांवड़ियों के जत्थे को सुरक्षित यात्रा के लिए प्रेरित करते नजर आ रहे हैं। इस दौरान उन्होंने भगवान शिव की स्तुति में श्लोक का उच्चारण किया जो वायरल हो रहा है।
वीडियो में सीओ अंजनी कुमार चतुर्वेदी कांवड़ियों से यात्रा के दौरान पुलिस प्रशासन का सहयोग करने और यातायात नियमों का पालन करने की अपील कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांवड़ियों की मदद के लिए बिजनौर पुलिस हर दो किलोमीटर पर तैनात है। इसके बाद सीओ ने भगवान शिव की स्तुति करते हुए ‘नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय, भस्मांगरागाय महेश्वराय, नित्याय शुद्धाय दिगंबराय, तस्मै नकाराय नम: शिवाय’ का उच्चारण किया। श्लोक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग इसे खूब देख और साझा कर रहे हैं।
सीओ अंजनी कुमार चतुर्वेदी ने बताया कि कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराना पुलिस प्रशासन की प्राथमिकता है। इसी के तहत कांवड़ियों से संवाद कर उन्हें सुरक्षित यात्रा के लिए प्रेरित किया जा रहा है।
बिजनौर : कलश यात्रा में डीजे की ठेली में करंट उतरा, युवक की मौत
वहीं बिजनौर के किरतपुर में सोमवार को महाशिवपुराण कथा के शुभारंभ से पहले निकाली जा रही कलश यात्रा के दौरान बड़ा हादसा हो गया। बाजार से यात्रा के गुजरने के दौरान डीजे की ठेली से बिजली का तार टच हो गया और अचानक करंट उतरने से 22 वर्षीय युवक की मौत हो गई। तीन बच्चे भी करंट की चपेट में आने से बाल-बाल बचे। युवक की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए तहरीर दी है।
पुलिस के अनुसार रस्तोगी धर्मशाला में साध्वी गोविंद दासी वर्षा गौड़ द्वारा महाशिवपुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है। सोमवार को कथा के शुभारंभ से पहले कलश यात्रा निकाली गई। यात्रा में सबसे आगे डीजे रखी लोहे की ठेली चल रही थी। इसे कुछ बच्चे और युवक धक्का देकर आगे ले जा रहे थे। यात्रा नगर के प्राचीन शिव मंदिर से शुरू होकर जैन मंदिर चौराहा पहुंची। बारिश के कारण सड़क पर पानी जमा था। यहां से सराफा मार्केट की ओर यात्रा जा रही थी तभी ऊपर से गुजर रहा बिजली का केबल ठेली से टच हो गया। इससे ठेली में करंट उतर गया।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें