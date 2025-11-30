VIDEO: कभी साइड, कभी दिखाया पिस्टल, चेन लूटकर भाग रहे बदमाशों का कई किमी पीछा, फिर…

संक्षेप: लखनऊ से बदमाशों के हौसले का एक वीडियो वायरल हो रहा है। बदमाशों ने सरेराह महिला की चेन लूट ली और बाइक से भागने लगे। महिला का चेन लूटकर भाग रहे बदमाशों का कार सवारों ने पीछा कर लिया। इस दौरान कभी कार की साइड में आते तो कभी आगे निकल जाते। कमर में लगी पिस्टल दिखाकर डराने की भी कोशिश की।

राजधानी लखनऊ में बदमाशों का बुलंद हौसला एक बार फिर देखने को मिला है। सरेराह एक महिला की चेन लूट ली और बाइक से फरार हो गए। इस दौरान एक कार वाले ने कई किलोमीटर तक बदमाशों पीछा किया। लुटेरे कभी कार की साइड में आते तो कभी आगे निकल जाते। कार वाले को डराने के लिए कमर में लगी पिस्टल भी दिखाई। इसके बाद भी कार वाले पीछा करते रहे। इस दौरान पुलिस कहीं नजर नहीं आई। फिर अचानक लुटेरे एक गली में बाइक घुसाकर फरार हो गए। लुटेरों का इस तरह कार से पीछा करने का वीडियो अब वायरल हो रहा है। घटना मड़ियांव के घैलापुल में शुक्रवार को हुई।

घैला पुल चौराहे के पास रहने वाली सुनीता यादव शुक्रवार को घरेलू समान लेने के लिए घर से निकली थी। जब वह मड़ियांव थाना क्षेत्र में घैला चौराहे के पास पहुंची, तभी उनके पीछे से बाइक सवार दो लुटेरे पहुंच गए। पीड़िता कुछ समझ पाती, इससे पहले ही बाइक की पिछली सीट पर बैठे लुटेरे ने महिला के गले से सोने की चेन खींच ली और भाग निकले। चीखते हुए महिला ने लुटेरों का पीछा करने की कोशिश की, लेकिन वह भागने में सफल रहे।

लूट की इस घटना को देख रहे कार सवार युवकों ने उनका पीछा कर लिया। बताते हैं कि आईआईएम रोड पर बाइक सवार फर्राटा भरते रहे। कार सवार लोगों ने पीछा करते हुए उन्हें पकड़ने की कोशिश की।जब कार सवार युवक बदमाशों के करीब पहुंचे तो पीछे बैठे बदमाश ने उनको डराने के लिए कमर से असलहा निकालने की एक्टिंग की। इसके बाद भी कार सवार युवकों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। काफी दूर तक दोनों वाहन दौड़ते रहे, लेकिन लुटेरे किसी गली में मुड़कर भाग निकले।

महिला का पर्स लूटकर भागे बदमाश वहीं लखनऊ के ही गाजीपुर थाना क्षेत्र में मां-बेटी के साथ बाजार से लौट रही महिला का पर्स बाइक सवार बदमाश लूट कर भाग निकले। पर्स में पीड़िता का मोबाइल व कुछ नकद रुपये थे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की है। गाजीपुर थाना क्षेत्र में फैजाबाद रोड निवासी नेहा ने बताया कि 24 नवंबर की दोपहर वह मां और बेटी के साथ ई रिक्शा से खरीदारी कर घर जा रही थीं। जब वह गाजीपुर बी ब्लॉक स्थित साई मंदिर के पास पहुंची थी। तभी पीछे से बाइक सवार दो बदमाश आए और झपट्टा मारकर उनका पर्स लूटकर भाग निकले। बताया कि पर्स में मोबाइल और नकदी थी। पीड़िता ने गाजीपुर पुलिस से शिकायत की। इंस्पेक्टर राजेश कुमार मौर्या ने बताया कि सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है।