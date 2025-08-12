VIDEO: Sister was eating pizza with boyfriend, then brother arrived and started hitting her with rod and kicking and pun VIDEO: ब्वाय फ्रेंड के साथ पिज्जा खा रही थी बहन, तभी पहुंच गया भाई, जमकर चले रॉड और लात-घूंसे, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindi NewsUP NewsVIDEO: Sister was eating pizza with boyfriend, then brother arrived and started hitting her with rod and kicking and pun

VIDEO: ब्वाय फ्रेंड के साथ पिज्जा खा रही थी बहन, तभी पहुंच गया भाई, जमकर चले रॉड और लात-घूंसे

यूपी के हापुड़ में अपने ब्वाय फ्रेंड के साथ पिज्जा खाने पहुंची छात्रा का भाई रॉड लेकर वहां पहुंच गया। पहुंचते ही उसने अपनी बहन के ब्वाय फ्रेंड पर रॉड से हमला बोल दिया। भाई के पीछे-पीछे उसके कई दोस्त भी पहुंच गए और लात-घूंसे से ब्वाय फ्रेंड की जमकर पिटाई की।

Yogesh Yadav हापुड़, संवाददाताTue, 12 Aug 2025 09:25 PM
यूपी के हापुड़ में ब्वाय फ्रेंड के साथ पिज्जा खाना एक छात्रा को बहुत महंगा पड़ गया। अचानक छात्रा का भाई अपने दोस्तों के साथ पिज्जा कैफे में पहुंच गया और बहन के कंधे पर हाथ रखकर बैठे ब्वाय फ्रेंड पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया। छात्रा के भाई के पीछे-पीछे उसके कई दोस्त भी पहुंच गए और जमकर लात घूंसे चलाए गए। इस दौरान बहन अपने भाई को समझाने की कोशिश करती रही लेकिन उसने एक नहीं सुनी। अचानक हुई घटना से पूरे कैफे में अफरातफरी मच गई। वहां बैठी कई लड़कियां रोने-चीखने लगीं। घटना हापुड़ नगर क्षेत्र के फ्रीगंज रोड स्थित एक पिज्जा कैफे में हुई। मारपीट का पूरा वीडियो कैफे में लगे सीसीटीवी में कैद हो गया है और अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने फिलहाल छात्रा के भाई पर शांतिभंग की कार्रवाई की है।

वायरल वीडियो में दिख रहा है कि एक छात्रा अपने ब्वाय फ्रेंड के साथ कैफे में पिज्जा खाने पहुंची है। ब्वाय फ्रेंड आराम से छात्रा के कंधे पर हाथ रखकर बैठा है। इसी दौरान छात्रा का भाई रॉड लेकर तेजी से कैफे के अंदर घुसता है। भाई को रॉड लेकर तेजी से अंदर आते देखते ही छात्रा और उसके साथ बैठे ब्वाय फ्रेंड की हालत खराब हो जाती है। छात्रा का भाई आते ही ब्वाय फ्रेंड पर रॉड से हमला कर देता है। छात्रा और उसका ब्वाय फ्रेंड नहीं भाई, नहीं भाई...कहते हुए उसे रोकने की कोशिश करते हैं। इसी बीच छात्रा के भाई के कई दोस्त भी दौड़ते हुए पहुंचते हैं और ब्वाय फ्रेंड पर लात-घूंसों की बौछार कर देते हैं। अचानक हुए हमले से पूरे कैफे में अफरातफरी मच जाती है। वहां बैठी अन्य लड़कियां चीखते-चिल्लाते हुए बाहर भागती हैं। छात्रा भी अपने ब्वाय फ्रेंड को बचाने के लिए कहीं फोन मिलाती नजर आती है।

ब्वाय फ्रेंड को मनभर पीटने के बाद बहन पर थप्पड़ बरसाते हुए भाई उसे कैफे से बाहर लेकर चला जाता है। पूरी घटना सात अगस्त की बताई जा रही है। हालांकि इतनी पिटाई के बाद भी छात्रा के ब्वाय फ्रेंड ने पुलिस में कोई शिकायत नहीं की है। अब वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने अपनी तरफ से छात्रा के भाई के खिलाफ शांति भंग की धाराओं में कार्रवाई की है। इस संबंध में थाना प्रभारी निरीक्षक मुनीष प्रताप सिंह ने बताया कि पीड़ित युवक द्वारा कोई शिकायत नहीं की गई थी। वायरल वीडियो का संज्ञान लेकर आरोपी पर शांतिभंग की कार्रवाई की गई है।

