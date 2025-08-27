VIDEO : सिक्स लेन पुल का स्पैन रखे जाने के दौरान गंगा नदी में गिरा, मचा हड़कंप

यूपी के प्रयागराज में सिक्स लेन पुल का स्पैन रखे जाने के दौरान गंगा नदी में गिर गया। गनीमत रही हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। मामले में डीएम मनीष कुमार वर्मा ने सीडीओ को जांच करने का निर्देश दिया है।

यूपी के प्रयागराज में मलाक हरहर से बेली तक गंगा पर बन रहे सिक्स लेन पुल का स्पैन रखे जाने के दौरान सोमवार शाम बड़ा हादसा हो गया। मलाक हरहर की ओर ट्रेलर पर लदा स्पैन फ्लोटिंग बैराज पर लाया जा रहा था। जैसे ही ट्रेलर बैराज की ओर से बढ़ा अनियंत्रित हो गया और स्पैन सहित नदी में गिर गया। गनीमत रही हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। मामले में डीएम मनीष कुमार वर्मा ने सीडीओ हर्षिका सिंह को जांच करने का निर्देश दिया है।

ट्रेलर सहित स्पैन गंगा में गिरने का वीडियो मंगलवार सुबह से वायरल होने लगा। अधिवक्ता विजय द्विवेदी ने सोशल मीडिया पर स्पैन गिरने का वीडियो डाला तो दोपहर होते-होते दर्जनों लोग हादसे का वीडियो डालकर कंपनी की कार्यशैली पर सवाल उठाने लगे। अधिवक्ता ने चार अप्रैल को पीएम नरेंद्र मोदी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री नितिन गड़करी, उप्र के सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर पुल के निर्माण कार्य में समय सीमा बीतने के बावजूद लेटलतीफी करने पर कंपनी व मंत्रालय के स्थानीय परियोजना निदेशक के खिलाफ अर्थदंड लगाने व कार्यों की जांच कराने की मांग की थी।