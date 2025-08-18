VIDEO: यूट्यूबर महक-परी का एक और वीडियो वायरल, मेले में बाइक सवार युवक से भिड़ीं

यूट्यूबर महक और परी का अमरोहा से जुड़ा एक हंगामेदार वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो एक मेले का बताया जा रहा है। जिसमें यूटयूबर बहनें बाइक सवार युवक से भिड़ते नजर आ रही हैं। ये वीडियो 2 दिन पुराना बताया जा रहा है।

संभल की रहने वाली यूट्यूबर महक और परी का अमरोहा से जुड़ा एक हंगामेदार वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो जोया में चल रहे एक मेले का बताया जा रहा है। दोनों यूटयूबर बहनें दो दिन पूर्व यहां मेले में घूमने आई थीं। कार की बाइक से टक्कर होने पर दोनों बहनों ने जमकर हंगामा काटा था। विवाद बढ़ने पर स्थानीय लोगों ने मामला शांत कराया था। वहीं भीड़ में शामिल किसी युवक ने पूरे घटनाक्रम को अपने मोबाइल में कैद कर लिया था। वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

डिडौली कोतवाली क्षेत्र में कस्बा जोया स्थित साप्ताहिक बाजार के मैदान में नुमाइश चल रही है। बताया जा रहा है कि शनिवार देर शाम संभल जिले के असमोली थाना क्षेत्र के गांव शहबाजपुर कलां निवासी विवादित यूट्यूबर महक परी भी मेले में आई थीं। घूमने के बाद यहां से वापस जाते समय दोनों बहनों की कार चला रहे युवक ने एक बाइक को टक्कर मार दी। आरोप है कि टक्कर के बाद युवक ने जब कार नहीं रोकी तो लोगों ने पीछा शुरू कर दिया। थोड़ी दूर जाकर कार को घेर लिया। युवक को कार से उतारने के बाद उसके साथ मारपीट कर दी। विवाद बढ़ता देख महक परी भी कार से उतर आईं। इसके बाद दोनों ने हंगामा शुरू कर दिया। मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। आरोप है कि दोनों बहनों ने जमकर हंगामा किया।