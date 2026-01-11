Hindustan Hindi News
भैया मुझे बचा लो, मेरा खून निकाल लिया है; चार दिन से लापता युवक का रोते हुए वीडियो वायरल

भैया मुझे बचा लो, मेरा खून निकाल लिया है; चार दिन से लापता युवक का रोते हुए वीडियो वायरल

संक्षेप:

सीतापुर के सदरपुर के रंडा गांव से चार दिन पहले लापता 27 साल के लवकुश यादव का एक वीडियो शनिवार को वायरल हुआ। वायरल वीडियो में वह रोते हुए बचा लेने की गुहार लगा रहा है। वीडियो में वह एक और युवक के बंधक होने की बात कह रहा है।

Jan 11, 2026 05:28 am ISTPawan Kumar Sharma संवाददाता, सीतापुर
यूपी के सीतापुर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जहां सदरपुर के रंडा गांव से चार दिन पहले लापता 27 साल के लवकुश यादव का एक वीडियो शनिवार को वायरल हुआ। वायरल वीडियो में वह रोते हुए बचा लेने की गुहार लगा रहा है। वीडियो में वह एक और युवक के बंधक होने की बात कह रहा है। सर्विलांस पर मिली लोकेशन के आधार पर दिल्ली के आसपास इलाके में पुलिस टीम रवाना हुई है। हालांकि लाइव हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

सदरपुर के रंडा गांव निवासी प्रेमचंद ने गुरुवार को सदरपुर थाने में बेटे लवकुश की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। प्रेमचंद के मुताबिक लवकुश सात जनवरी को खेत गया था। इसके बाद वह लौट कर घर नहीं आया। काफी खोजबीन की पर लवकुश का कुछ पता नहीं चला। सदरपुर पुलिस लवकुश की गुमशुदगी दर्ज कर उसकी तलाश कर रही थी तभी शनिवार को लवकुश का एक वीडियो वायरल हुआ। वीडियो दो मिनट आठ सेकंड का है। वीडियो में लवकुश रोते हुए बचा लेने की गुहार लगा रहा है। एक अन्य युवक को बंधक बनाने की बात भी कह रहा है।

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

वीडियो में वह कह रहा है भैया हमको बचा लो बहुत परेशान हूं। उसका खून तक निकाल लिया है। सर्दी में कपड़े उतारकर उसे जंगल में छोड़ दिया गया है। चार दिन से खाना नहीं मिला है। कुछ आदमी उसकी निगरानी कर रहे हैं। जंगल में भागते-भागते वह थक गया है। कहीं कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद परिवार वाले परेशान हो गए हैं। सदरपुर थाना प्रभारी राजेश कुमार के मुताबिक सर्विलांस सेल की मदद से जांच की जा रही है। लोकेशन दिल्ली के आसपास की मिल रही है। टीम रवाना कर दी गई है। जल्द ही लवकुश को सकुशल बरामद कर लिया जाएगा।

