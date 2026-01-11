भैया मुझे बचा लो, मेरा खून निकाल लिया है; चार दिन से लापता युवक का रोते हुए वीडियो वायरल

संक्षेप: सीतापुर के सदरपुर के रंडा गांव से चार दिन पहले लापता 27 साल के लवकुश यादव का एक वीडियो शनिवार को वायरल हुआ। वायरल वीडियो में वह रोते हुए बचा लेने की गुहार लगा रहा है। वीडियो में वह एक और युवक के बंधक होने की बात कह रहा है।

यूपी के सीतापुर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जहां सदरपुर के रंडा गांव से चार दिन पहले लापता 27 साल के लवकुश यादव का एक वीडियो शनिवार को वायरल हुआ। वायरल वीडियो में वह रोते हुए बचा लेने की गुहार लगा रहा है। वीडियो में वह एक और युवक के बंधक होने की बात कह रहा है। सर्विलांस पर मिली लोकेशन के आधार पर दिल्ली के आसपास इलाके में पुलिस टीम रवाना हुई है। हालांकि लाइव हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

सदरपुर के रंडा गांव निवासी प्रेमचंद ने गुरुवार को सदरपुर थाने में बेटे लवकुश की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। प्रेमचंद के मुताबिक लवकुश सात जनवरी को खेत गया था। इसके बाद वह लौट कर घर नहीं आया। काफी खोजबीन की पर लवकुश का कुछ पता नहीं चला। सदरपुर पुलिस लवकुश की गुमशुदगी दर्ज कर उसकी तलाश कर रही थी तभी शनिवार को लवकुश का एक वीडियो वायरल हुआ। वीडियो दो मिनट आठ सेकंड का है। वीडियो में लवकुश रोते हुए बचा लेने की गुहार लगा रहा है। एक अन्य युवक को बंधक बनाने की बात भी कह रहा है।