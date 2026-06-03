हनुमान मंदिर में नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल; 3 पर FIR, बुलंदशहर के गांव में तनाव

बुलंदशहर के गांव ओलीना में हनुमान मंदिर परिसर में नमाज पढ़ने का कथित वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने राजमिस्त्री असर मोहम्मद समेत तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। घटना के बाद ग्रामीणों में रोष फैल गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और वीडियो की भी पड़ताल कर रही है।

बुलंदशहर के औरंगाबाद थाना क्षेत्र के गांव ओलीना में हनुमान मंदिर परिसर में नमाज पढ़ने का कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला तूल पकड़ गया है। पुलिस ने राजमिस्त्री समेत तीन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हालांकि हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। पुलिस के अनुसार गांव ओलीना निवासी राजकुमार के मकान का निर्माण कार्य चल रहा था, जिसमें पड़ोसी गांव जहरा के कुछ राजमिस्त्री काम कर रहे थे। दोपहर के समय कुछ मजदूर भोजन के लिए चले गए, जबकि राजमिस्त्री असर मोहम्मद निर्माणाधीन मकान के सामने स्थित हनुमान मंदिर परिसर में पहुंच गया।

मंदिर परिसर में नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल बताया जा रहा है कि उस समय हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। आरोप है कि इसी दौरान असर मोहम्मद ने मंदिर परिसर में नमाज अदा की। उसके साथ उसका साथी नजर मोहम्मद भी मौजूद था। इस घटना का किसी व्यक्ति ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर साझा कर दिया, जो देखते ही देखते वायरल हो गया। वीडियो सामने आने के बाद गांव में नाराजगी फैल गई और ग्रामीणों ने विरोध जताया। सूचना मिलने पर औरंगाबाद थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करते हुए असर मोहम्मद को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की।