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समलैंगिक संबंध का वीडियो और ब्लैकमेलिंग... तीन दोस्तों ने नईम को दी दर्दनाक मौत, कमरे में मिली थी लाश

sandeep लाइव हिन्दुस्तान, संवाददाता, सैफनी (रामपुर)
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रामपुर में कैंटीन संचालक नईम की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक समलैंगिक संबंधों और कथित ब्लैकमेलिंग से परेशान तीन युवकों ने 26 मई को नईम की गला रेतकर हत्या कर दी। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर हत्या में प्रयुक्त चाकू, मोबाइल और 92 हजार रुपये बरामद किए हैं।

समलैंगिक संबंध का वीडियो और ब्लैकमेलिंग... तीन दोस्तों ने नईम को दी दर्दनाक मौत, कमरे में मिली थी लाश

रामपुर शहर के चर्चित कैंटीन संचालक नईम हत्याकांड का मंगलवार को पुलिस ने खुलासा कर दिया। आरोप है कि समलैंगिक संबंधों में नईम की हत्या की गई थी। पुलिस ने नईम के तीन दोस्तों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से तीनों को जेल भेज दिया है। मालूम हो कि बीते 26 मई को कैंटीन संचालक नईम की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने एक कमरे से खून से लथपथ उसका शव बरामद किया था। इस मामले में पुलिस की टीमें हर पहलू पर जांच कर रही थी। मंगलवार को पुलिस ने मामले का खुलासा कर दिया।

समलैंगिक संबंध का वीडियो और ब्लैकमेलिंग में हत्या

पुलिस के अनुसार, कैंटीन संचालक नईम की हत्या के पीछे समलैंगिक संबंध, कथित ब्लैकमेलिंग का मामला सामने आया है। पुलिस का कहना है कि नईम युवकों से समलैंगिक संबंध बनाता था और संबंधों के दौरान वीडियो भी बना लेता था। बाद में इन्हीं वीडियो के आधार पर युवकों पर दबाव बनाकर उनसे रुपये ऐंठने की कोशिश करता था। पुलिस जांच में सामने आया कि नईम की कथित ब्लैकमेलिंग से दानिश, मोहसीम और कासिम का नाम सामने आया।

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नईम की उसकी के प्लॉट पर हत्या की

जांच में सामने आया है कि घटना वाले दिन भी नईम ने तीनों युवकों को अपने प्लॉट पर बुलाया था। ब्लैकमेलिंग से छुटकारा पाने के लिए तीनों ने उसे रास्ते से हटाने की योजना बनाई। ये 26 मई को नईम के प्लॉट पर बने कमरे पर पहुंचे। आरोप है वहां चाकू से गला रेत कर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपियों ने उसके पास मौजूद नकदी, मोबाइल फोन, चेन और अंगूठी भी लूट ली। साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से नईम का मोबाइल भी साथ ले गए।। विवेचना और सर्विलांस जांच के दौरान पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उनकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त चाकू, रक्तरंजित कपड़े, मृतक का टूटा मोबाइल, लूट की 92 हजार रुपये की रकम तथा अन्य सामान बरामद किया गया।

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जेल जाने से बच गया एक निर्दोष

नईम हत्याकांड की जांच में पुलिस की सतर्कता और निष्पक्ष विवेचना ने एक निर्दोष युवक को जेल जाने से बचा लिया। हत्या के बाद मृतक के पिता मुरब्बत हुसैन ने शक के आधार पर बिलारी थाना क्षेत्र के धर्मपुर गांव निवासी अफसर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। नामजद होने के कारण शुरुआती जांच का केंद्र भी अफसर ही रहा। एसपी सोमेंद्र मीना ने बताया कि पुलिस ने आरोपी अफसर से गहन पूछताछ की और उसके संबंध में मिले हर तथ्य की बारीकी से जांच की। इस दौरान सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन, कॉल डिटेल रिकॉर्ड और अन्य तकनीकी साक्ष्यों को खंगाला गया। जांच आगे बढ़ने पर पुलिस को ऐसे तथ्य मिले, जिन्होंने घटना की दिशा बदल दी। साक्ष्यों की कड़ियां जोड़ते हुए पुलिस असली आरोपियों तक पहुंच गई और पूरे हत्याकांड का पर्दाफाश कर दिया। इस तरह बेगुनाह अफसर जेल जाने से बच गया।

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वेल्डिंग का काम करते थे तीनों आरोपी

नईम हत्याकांड में गिरफ्तार तीनों आरोपी आपस में घनिष्ठ मित्र बताए जा रहे हैं। पुलिस जांच के अनुसार तीनों युवक बाहर रहकर एक साथ वेल्डिंग का कार्य करते थे। आरोपियों में नगर का दानिश मोहल्ला कादरी, कासिम मोहल्ला गुलाबनगर तथा मोहसीम जटपुरा गांव का निवासी है। अलग-अलग स्थानों के रहने के बावजूद वेल्डिंग कार्य के दौरान तीनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई थी। नईम से भी इनकी गहरी जान पहचान थी। पुलिस के अनुसार इसी दोस्ती के चलते वे लगातार संपर्क में रहते थे। विवेचना में सामने आया कि तीनों ने मिलकर नईम की हत्या की साजिश रची और वारदात को अंजाम दिया

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