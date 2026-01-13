Hindustan Hindi News
मृत पड़े गोवंश के वीडियो को लेकर मचा हड़कंप, दौड़े-दौड़े कान्हा उपवन पहुंचे अफसर

मृत पड़े गोवंश के वीडियो को लेकर मचा हड़कंप, दौड़े-दौड़े कान्हा उपवन पहुंचे अफसर

संक्षेप:

वायरल हुए वीडियो को गोरखपुर के महेवा स्थित कान्हा उपवन का बताया जा रहा है। जिसमें 10 से अधिक गायें मृत अवस्था में दिख रही हैं। सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर तेजी से वायरल हुआ वीडियो चंद मिनटों बाद ही नगर निगम के अधिकारियों तक पहुंच गया। उस दौरान नगर आयुक्त नगर निगम में बोर्ड बैठक में व्यस्त थे।

Jan 13, 2026 02:34 pm ISTAjay Singh वरिष्ठ संवाददाता, गोरखपुर
यूपी के गोरखपुर के कान्हा उपवन में सोमवार को कई गोवंश की मौत का वीडियो वायरल होने से प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया। हालांकि ‘लाइव हिन्दुस्तान’ वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वायरल वीडियो की जानकारी मिलने के तत्काल बाद प्रशासन से लेकर नगर निगम के अधिकारी कान्हा उपवन की तरफ दौड़ पड़े। निगम के अधिकारी वीडियो की सत्यता की जांच में जुटे हुए हैं।

सोमवार को करीब दो बजे के बाद वायरल हुए वीडियो को महेवा स्थित कान्हा उपवन का बताया जा रहा है। जिसमें 10 से अधिक गायें मृत अवस्था में दिख रही हैं। सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर तेजी से वायरल हुआ वीडियो चंद मिनटों बाद ही नगर निगम के अधिकारियों तक पहुंच गया। उस दौरान नगर आयुक्त नगर निगम में बोर्ड बैठक में व्यस्त थे। सूचना के बाद आनन-फानन में नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल, अपर नगर आयुक्त प्रमोद कुमार सहित कई वरिष्ठ अधिकारी सीधे कान्हा उपवन के लिए रवाना हो गए। जानकारी के बाद प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया।

वीडियो देखने के बाद नगर निगम के कान्हा उपवन में गोवंश की देखरेख और व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठने लगे। सोशल मीडिया पर लोग बदहाली को लेकर प्रतिक्रिया साझा कर रहे हैं। हालांकि नगर निगम अधिकारियों ने फिलहाल इस वीडियो की पुष्टि नहीं की है। बता दें कि कान्हा उपवन की क्षमता करीब 600 की है। लेकिन वर्तमान में गोवंश की संख्या 1000 से ऊपर की बताई जा रही है। आईडीएस इंटरप्राइजेज द्वारा कान्हा उपवन का संचालन किया जा रहा है। महापौर डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव का कहना है कि घटना संज्ञान में आई है। मामले की जांच की जा रही है।

बंद रहा कान्हा उपवन का गेट, सुरक्षा सख्त

प्रशासन और निगम के अधिकारियों के पहुंचते ही कान्हा उपवन परिसर का गेट अंदर से बंद कर सुरक्षा सख्त कर दी गई। इस दौरान मीडिया के प्रवेश पर पूरी तरह रोक लगा दी गई। किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं मिली। सख्ती ऐसी थी कि जिला प्रशासन के दो अधिकारियों को भी गेट के बाहर ही रोक दिया गया। निगम अधिकारियों और कर्मचारियों ने अंदर ही अंदर स्थिति का जायजा लिया। लेकिन बाहर खड़े लोगों और मीडिया को कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई।

क्या बोले अधिकारी

अपर नगर आयुक्त और कान्हा उपवन के प्रभारी दुर्गेश मिश्र ने कहा कि वायरल वीडियो से मामला संज्ञान में आया है। वीडियो को महेवा स्थित कान्हा उपवन बताते हुए सोशल मीडिया पर प्रचारित किया जा रहा है। वहां का निरीक्षण करके सत्यता की जांच की जा रही हैं। जांच के बाद इसमें अग्रेतर कार्यवाही की जाएगी।

