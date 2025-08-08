Video of Barabanki bus accident surfaced, people were afraid to go near, five people including four women died बाराबंकी बस हादसे का वीडियो आया सामने, पास जाने से डरते रहे लोग, चार महिलाओं समेत पांच की हुई मौत, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
बाराबंकी बस हादसे का वीडियो आया सामने, पास जाने से डरते रहे लोग, चार महिलाओं समेत पांच की हुई मौत

बाराबंकी में शुक्रवार की सुबह हुए बस हादसे का वीडियो सामने आया है। हादसा इतना भयावह था कि शुरुआत में कोई पास भी जाने से डर रहा था। हादसे में चार महिलाओं समेत पांच लोगों की मौत हो गई है। इनमें दो महिला अधिकारी, एक शिक्षिका और बस चालक शामिल है।

Yogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तानFri, 8 Aug 2025 07:54 PM
यूपी के बाराबंकी में शुक्रवार की सुबह रोडवेज बस के साथ हुए हादसे का वीडियो भी सामने आया है। हादसे में चार महिलाओं समेत पांच लोगों की मौत हो गई है। इनमें दो महिलाएं टीचर हैं। वीडियो में हादसे की भयावहता साफ देखी जा सकती है। तेज रफ्तार बस पर अचानक पेड़ गिरा और बिना ब्रेक मारे ही बस तेज झटके के साथ रुक जाती है। हादसे को दूर से देख रहे लोग पहले तो कुछ समझ ही नहीं सके। लोग बस के पास जाने से भी पहले डरते रहे फिर चीख पुकार मची तो बस यात्रियों को बचाने के लिए दौड़े। हादसा जैदपुर थाना क्षेत्र के हरख चौराहे के समीप हुआ।

सुबह करीब साढ़े दस बजे परिवहन निगम की अनुबंधित बस बाराबंकी से हैदरगढ़ के लिए जा रही थी। बस में 59 यात्री सवार थे। इसी दौरान हरख चौराहे पास बारिश के कारण कमजोर हो चुका गूलर का बड़ा पेड़ अचानक बस पर गिर पड़ता है। वीडियो में दिख रहा है कि ठीक चालक के ऊपर पेड़ का बड़ा हिस्सा गिरता है और एक झटके साथ बस रुक जाती है। चालक और उसके ठीक आसपास बैठीं चार महिलाओं की मौके पर ही मौत हो जाती है। माना जा रहा है कि पेड़ के मोटे तने के कारण बस न रुकती तो पीछे बैठे यात्रियों को भी गंभीर चोटें लग सकती थीं और कई अन्य बस यात्रियों के साथ अनहोनी हो सकती थी।

पांच की मौत, पिता पुत्र समेत तीन घायल

हादसे में चालक समेत पांच की मौत हो गई और पिता-पुत्र समेत तीन लोग घायल हो गए हैं। इनमें एक की हालत गंभीर है। चालक संतोष कुमार (30) अमेठी, शिक्षा मल्होत्रा (53) शिक्षिका, बाराबंकी, रकीबुननिशा (55) अमेठी, एडीओ मीना श्रीवास्तव (40) बाराबंकी और एडीओ जूही सक्सेना (38) बाराबंकी की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि लवलेश (12), अर्जुन (38) और अध्यापिका शैलकुमारी (35) गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल पिता-पुत्र को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मौके पर ही इलाज के बाद घर भेज दिया जबकि गंभीर रूप से घायल अध्यापिका शैल कुमारी को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है।

जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी के अनुसार बारिश की वजह से गूलर का पेड़ बस पर गिर गया जिससे पांच लोगों की मौत हो गई। एक महिला की हालत गंभीर है, जिसे जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। मृतकों के परिजनों को पांच-पांच लाख रुपये की सहायता परिवहन निगम के माध्यम से दी जाएगी।

परिवहन निगम की सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक सुधा के अनुसार सभी मृतकों को विभाग की तरफ से तत्काल 50-50 हजार रुपये मुआवजा उपलब्ध कराया जा रहा है। घायलों को पांच-पांच हजार दिए जाएंगे। परिवहन निगम के माध्यम से पांच पांच लाख रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी।

