Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

यूपी में जिला पंचायत के लिपिक का रुपये लेते वीडियो वायरल, आरोपी के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश

Apr 18, 2026 11:09 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share

यूपी में जिला पंचायत के लिपिक का रुपये लेते वीडियो वायरल हो रहा है। सीडीओ ने इस मामले में अपर मुख्य अधिकारी को आरोपी लिपिक के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश देते हुए रिपोर्ट मांगी है।

यूपी में जिला पंचायत के लिपिक का रुपये लेते वीडियो वायरल, आरोपी के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश

यूपी के आजमगढ़ जिले में जिला पंचायत के अनुभागीय (टेंडर) लिपिक का रुपये लेते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इस मामले में भाजपा के निर्वतमान जिलाध्यक्ष सूरज प्रकाश श्रीवास्तव ने लिपिक पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री के साथ अन्य अधिकारियों को पत्र पत्र भेजकर कार्रवाई की मांग की। सीडीओ ने इस मामले में अपर मुख्य अधिकारी को आरोपी लिपिक के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश देते हुए रिपोर्ट मांगी है।

जिला पंचायत विभाग में अनुभागीय लिपिक के पद पर कार्यरत शिवाकांत उपाध्याय का रुपये लेते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि ‘लाइव हिन्दुस्तान’ वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। निर्वतमान जिलाध्यक्ष ने आरोप लगाया है कि भ्रष्टाचार में लिप्त जिला पंचायत के अनुभागीय लिपिक ठेकेदारों से मिलीभगत कर टेंडर में फर्जी एवं कूटरचित अनुभव प्रमाण पत्र और दस्तावेजों में हेराफेरी कर धन उगाही कर रहे हैं। मुख्य विकास अधिकारी परीक्षित खटाना ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी अशोक मद्धेशिया से रिपोर्ट मांगी है।

अनुभागीय लिपिक ने आरोप के बताया निराधार

जिला पंचायत के अनुभागीय लिपिक शिवाकांत उपाध्याय ने अपने ऊपर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोप को निराधार बताया। उन्होंने कहा कि वे कैशियर के पद पर कार्यरत हैं। जिला पंचायत के ठेकेदारों का लाइसेंस शुल्क, पंजीयन शुल्क नकद जमा किया जाता है। इसके बदले उन्हें प्रपत्र पांच दिया जाता है। तब जाकर वे जिला पंचायत के रजिस्टर्ड ठेकेदार होते हैं। इस मद में मिले नकद रुपये को वे जिला निधि के खाते में जमा करते हैं। जिला निधि का खाता ही जिला पंचायत की आय का स्त्रोत है। उन्होंने वायरल वीडियो को साढ़े तीन वर्ष पुराना बताया है।

ये भी पढ़ें:छात्रा के पीछे पड़ा सांप, तीसरी बार डसा, सर्पदंश से पिता की जा चुकी है जान
ये भी पढ़ें:यूपी में अगले 2 दिनों में और बढ़ेगा तापमान, 26 शहरों में दिन का पारा 40 पार
ये भी पढ़ें:विधानसभा के बाद यूपी पंचायत चुनाव के आसार, बढ़ेगा कार्यकाल या प्रशासक बैठेंगे?
Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

और पढ़ें
Up News UP News Today Azamgarh
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News और Kanpur News के साथ-साथ UP Board Result, UP Board 10th Result, UP Board 12th Result और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।