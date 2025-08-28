VIDEO: झांकी में भगवान शंकर बना युवक अचानक चकराकर गिरा, पलभर में मौत से मचा हड़कंप

यूपी के कुशीनगर में डोल मेले के दौरान झांकी में भगवान शंकर का किरदार निभा रहे एक कलाकार मंच अचानक गिर गया। उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मेले में हड़कंप मच गया।

यूपी के कुशीनगर में स्थानीय कस्बे में आयोजित डोल मेले के एक अखाड़े द्वारा निकाले गए झांकी में भगवान शंकर का किरदार निभा रहे एक कलाकार मंच अचानक गिर गया। उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मेले में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी के बाद हरकत में आई तमकुहीराज पुलिस मृतक कलाकार के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना को लेकर आयोजकों में हड़कंप की स्थिति रही।

बुधवार को तमकुहीराज कस्बे में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत डोल मेला का आयोजन धूमधाम से आयोजित किया गया था। डोल मेले में आयोजकों द्वारा झांकी सहित तमाम तरह की प्रदर्शनी एवं नृत्य का आयोजन कर उसका प्रदर्शन किया जा रहा था। इसी दौरान तमकुहीराज के धुरिया ईमिलिया के छत्रपति शिवाजी महाराज अखाड़ा वन पल्स द्वारा निकाले गए झांकी में कसया थानाक्षेत्र के बेलवा निवासी रामबहाल पुत्र गिरधारी 21 जो भगवान शंकर का किरदार निभा रहा था, अचानक मूर्छित होकर नीचे गिर गया। आनन-फानन में उसके सहयोगी कलाकार एवं आयोजक मंडल के सदस्य पुलिस की मदद से मूर्छित कलाकार को लेकर सीएचसी तमकुहीराज पहुंचे। जहां जांच पड़ताल के बाद चिकित्सको ने उसे मृत घोषित कर दिया।