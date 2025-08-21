VIDEO: First pulled hair, then slapped, girl attacked lady inspector inside police station VIDEO: पहले बाल नोचा, फिर मारे थप्पड़, थाने के अंदर लेडी दारोगा पर टूट पड़ी युवती, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
VIDEO: पहले बाल नोचा, फिर मारे थप्पड़, थाने के अंदर लेडी दारोगा पर टूट पड़ी युवती

आगरा में थाने के अंदर ही एक युवती ने लेडी दारोगा पर हमला कर दिया। लेडी दारोगा के पहले बाल नोचे फिर थप्पड़ मारे। दो दिन पहले हुई घटना का वीडियो खुद पुलिस ने तब जारी किया है जब युवती ने अपने से मारपीट का आरोप लगाते हुए सुसाइड की धमकी दी है।

आगरा में थाने के अंदर लेडी दारोगा और एक युवती की मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि लेडी दारोगा से एक युवती की भिड़ंत हो रही है। कई महिला सिपाही भी आसपास खड़ीं हैं। इसके बाद भी युवती पहले लेडी दारोगा का बाल नोचते हुए उसे गिराने की कोशिश करती है फिर उसे कई थप्पड़ जड़ देती है। इस दौरान लेडी दारोगा भी युवती को रोकने के लिए उस पर हाथ छोड़ती रहती है। किसी तरह आसपास खड़ी महिला सिपाहियों ने युवती को काबू किया। पूरा मामलाट्रांस यमुना थाने का 19 अगस्त का है। लेडी दारोगा से मारपीट कर रही युवती ने जब पुलिस वालों पर कई आरोप लगाते हुए अपना रोते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर डाला तो थाने के अंदर का यह वीडियो पुलिस ने जारी करते हुए युवती पर मारपीट का आरोप लगाया है।

दरअसल कालिंदी विहार के रहने वाली सरजू यादव के घर सितंबर 2024 में चोरी हो गई थी। इसकी शिकायत ट्रांस यमुना थाने में दर्ज कराई थी। इसी के बारे में जानकारी लेने सरजू यादव सोमवार को थाने गई थी। थाना प्रभारी रोहित कुमार से अपने घर हुई चोरी के बारे में हुई कार्रवाई पर पूछा तो उन्होंने केस की जानकारी नहीं होने की बात कही। इस पर थाना प्रभारी ने निलंबित चल रहे दरोगा राजकुमार गोस्वामी को फोन करके बुलाया। महिला का आरोप है कि राजकुमार गोस्वामी ने कहा कि यह महिला तो बदतमीज है, ऐसे ही परेशान करती है और ऊपर शिकायत करती है। महिला का कहना है कि उसने इस घटनाक्रम का वीडियो बना लिया था। जैसे ही पुलिसकर्मियों को इसका पता चला तो उन्होंने जबरन मोबाइल छीनने की कोशिश की।

उन्हें कमरे में बंद कर दिया। मारपीट की गई। उनके कपड़े तक फाड़ दिए गए। मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जबरन थाने में बैठाए रखा। घर वालों को सूचना तक नहीं देने दी। उसने अपना रोते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और आरोप लगाया कि मेरे साथ कमरे में बंद करके मारपीट की गई। मेरे कपड़े फाड़ दिए गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जबरन थाने में बैठाए रखा। घरवालों को सूचना तक नहीं देने दी। न्याय नहीं मिला तो वो सुसाइड कर लेगी।

इसी के बाद पुलिस ने युवती का थाने के अंदर का वीडियो सार्वजनिक कर पुलिसकर्मियों से अभद्रता करने की बात कही। इस वीडियो में युवती मारपीट करती दिख रही है। पहले युवती लेडी दारोगा के बाल पकड़ कर खींचती है फिर थप्पड़ मारती है। फिर लेडी दारोगा उसको थप्पड़ मारती है। इस दौरान गाली-गलौच भी होती है। पुलिस अफसरों का कहना है कि युवती ने थाने में घुसकर महिला पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट अभद्रता की। इसके बाद अब वह अपने बचाव के लिए सोशल मीडिया पर गलत वीडियो पोस्ट कर रही है। इस मामले में महिला के खिलाफ शांति भंग की कार्रवाई की गई थी।

पुलिस के अनुसार सरजू यादव अपने घर हुई चोरी के बारे में कार्रवाई की जानकारी लेने हेल्प डेस्क पर आई थी। इस दौरान महिला उप निरीक्षक की उपस्थिति में थाना प्रभारी ने अवगत कराया कि मुकदमा जनवरी माह में समाप्त हो चुका है। इस पर उसने अपने मोबाइल से वीडियोग्राफी करना प्रारम्भ कर दिया। महिला हेल्प डेस्क पर उपस्थित लेडी दारोगा मनीषा ने वीडियोग्राफी करने को मना किया तो उसके साथ अमर्यादित व्यवहार करते हुए गाली-गलौज, मारपीट करना शुरू कर दिया। अपने आप को चोट पहुंचाने का भी प्रयास किया। काफी समझाने-बुझाने के बाद भी शांत न होने पर किसी संज्ञेय अपराध की आशंका में सरजू यादव का मौके पर ही धारा 126/135/170 BNS अंतर्गत चालान कर न्यायालय प्रेषित किया गया। युवती द्वारा पुलिस पर लगाये गये आरोप निराधार एवं असत्य हैं। पूरे मामले की जांच अपर पुलिस उपायुक्त महिला अपराध/ प्रोटोकॉल पूनम सिरोही द्वारा की जा रही है।

