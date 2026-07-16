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VIDEO: मंगला एक्सप्रेस में टिकट मांगने पर महिला TTE का बाल खींचा, हाथापाई भी

By Deep Pandey
लाइव हिन्दुस्तान
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मंगला एक्सप्रेस में एक महिला टिकट परीक्षक (टीटीई) के साथ साथ बदसलूकी का मामला सामने आया है। मारपीट का एक वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस महिला यात्री को हिरासत में ले लिया है।

हजरत निजामुद्दीन-एर्नाकुलम मंगला लक्षद्वीप एक्सप्रेस में एक महिला टिकट परीक्षक (टीटीई) के साथ बदसलूकी की गई। टिकट मांगने पर महिला यात्री गुस्से में आ गई। महिला टीटीई ने आरोप लगाया गया है कि बिना टिकट यात्रा कर रही युवती ने टिकट मांगने पर अभद्रता की। महिला टीटीई का बाल खींचकर हाथापाई की। महिला यात्री ने ईएफटी बुक छीन ली और उनका टैब भी तोड़ दिया। झांसी पहुंचने पर जीआरपी ने आरोपी प्रियंका सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे ग्वालियर जीआरपी के सुपुर्द कर दिया। इस घटना का एक वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि लाइव हिन्दुस्तान इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

घटना ग्वालियर रेलवे स्टेशन की बताई जा रही है। बुधवार को हजरत निजामुद्दीन से चलकर झांसी आ रही मंगला एक्सप्रेस एस-2 कोच में ड्यूटी पर तैनात टीटीई अंजली प्रजापति ने एक महिला यात्री से टिकट मांगा। टिकट न होने पर नियम के अनुसार, टिकट बनवाने की बात कही। इसी दौरान भुगतान को लेकर कहासुनी हो गई और आरोप है कि महिला यात्री ने टीटीई के बाल पकड़कर उनके साथ मारपीट कर दी। महिला टीटीई ने आरोप लगाया है कि महिला यात्री ने हमला किया, उनका टैब जमीन पर पटककर क्षतिग्रस्त कर दिया और ईएफटी बुक छीन ली, जिससे सरकारी कार्य बाधित हुआ। घटना के दौरान कोच में अफरातफरी मच गई। ट्रेन में मौजूद यात्रियों ने बीच-बचाव कर दोनों को अलग किया। महिला टीटीई ने घटना की सूचना झांसी कंट्रोल रूम को दी। सूचना मिलते ही झांसी रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ और जीआरपी ने आरोपी महिला को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी।

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तहरीर पर जीआरपी ने दर्ज की एफआईआर

मामले में जीआरपी प्रभारी विवेक कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि घटना ग्वालियर स्टेशन से ट्रेन रवाना होने के बाद हुई थी। झांसी जीआरपी ने तहरीर के आधार पर प्रियंका सिंह छतरपुर निवासी के विरुद्ध मामला दर्ज किया है। मामले की जांच की जा रही है। आगे की कार्रवाई ग्वालियर जीआरपी करेगी।

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महिला टीटीई के साथ बदसलूकी की सूचना टिकट चेकिंग स्टाफ में नाराजगी

चलती ट्रेन में महिला टीटीई के साथ बदसलूकी की सूचना मिलते ही टिकट चेकिंग स्टाफ में नाराजगी फैल गई। आपको बता दें कि हाल ही में डिप्टी स्टेशन अधीक्षक के साथ हुई अभद्रता की घटना के बाद यह दूसरा मामला होने से रेलकर्मियों में भारी आक्रोश है। स्थिति को देखते हुए जीआरपी और आरपीएफ ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी। एफआईआर दर्ज होने के बाद रेलकर्मी महिला टीटीई के साथ थाने से लौटे।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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