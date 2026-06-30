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VIDEO: मरीज को लात मारने वाली महिला कर्मचारी सस्पेंड, गुस्से में डिप्टी CM; जांच का आदेश

Ajay Singh संवाददाता, रायबरेली
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रायबरेली में एक महिला कर्मचारी का मरीज को लात मारने का वीडियो वायरल हुआ था। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने वीडियो का संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं। वहीं लात मारने वाली महिला कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया गया है। डिप्टी सीएम ने कहा है कि ऐसी हरकत कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के जिला अस्पताल से मन खराब कर देने वाला एक वीडियो सामने आया है। इसमें अस्पताल के एक वार्ड में तैनात महिला सफाई कर्मचारी मानसिक रूप से विक्षिप्त एक मरीज को लात मारती दिख रही है। वीडियो देख ऐक्शन में आए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मामले की गहनता से जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि किसी मरीज के साथ दुर्व्यवहार कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए सीएमएस ने महिला सफाई कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद महिला कर्मचारी के खिलाफ आगे की विभागीय कार्रवाई की जाएगी। वायरल हो रहे वीडियो की सत्यता की पुष्टि ‘लाइव हिंदुस्तान’ नहीं करता है।

वीडियो में दिख रहा है कि महिला सफाई कर्मचारी विक्षिप्त युवक को बार-बार लात मार रही है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि ऐसी घटना किसी भी स्थिति में क्षम्य नहीं होगी। वहीं रायबरेली में सीएमएस ने महिला सफाई कर्मी को सस्पेंड करते हुए पूरे मामले में जांच के आदेश दिए हैं। इस वीडियो ने स्वास्थ्य महकमे की संवेदनशीलता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अस्पताल परिसर में तैनात एक संविदा महिला सफाई कर्मी द्वारा एक मानसिक रूप से विक्षिप्त युवक को बेरहमी से लातों से सरेआम भद्दी-भद्दी गालियां देने का मामला प्रकाश में आया है।

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इस अमानवीय कृत्य का 39 सेकेंड का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसे देखकर आम लोगों में भारी आक्रोश है। सोशल मीडिया में वायरल हुए वीडियो का संज्ञान लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जांच के आदेश दिए हैं। सीएमएस डॉक्टर पुष्पेंद्र कुमार ने महिला सफाई कर्मी पिंकी को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। सीएमएस डॉक्टर पुष्पेंद्र कुमार ने बताया कि मानसिक विक्षिप्त युवक को लात मारने वाली महिला सफाई कर्मी को सस्पेंड कर दिया। इसके साथ ही पूरे प्रकरण की जांच किए जाने के आदेश दिए गए हैं।

सफाई कर्मी पहनती है नर्स जैसी ड्रेस

सफाई कर्मी होने के बावजूद आरोपी महिला ड्यूटी के दौरान सफेद सलवार-सूट पहनती है। नियमानुसार, साढ़े तीन साल की कठिन ट्रेनिंग और योग्यता के बाद ही नर्स या एएनएम को ड्यूटी के दौरान यह सफेद पोशाक पहनने की अनुमति मिलती है । यह महिला न सिर्फ सफेद वर्दी पहनती है, बल्कि आई कार्ड पहन कर खुद को नर्स बताकर मरीजों और तीमारदारों पर रौब भी झाड़ती है।

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​39 सेकंड में 10 बार मारी लात, दी भद्दी गालियां

​वायरल हो रहे महज 39 सेकंड के इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि यह महिला किस कदर हैवानियत पर उतारू है। जमीन पर बैठे एक असहाय और मानसिक रूप से विक्षिप्त युवक को महिला ने एक के बाद एक लगभग 10 बार लात मारी। इस दौरान वह सार्वजनिक परिसर की मर्यादा भूलकर युवक को बेहद आपत्तिजनक और भद्दी-भद्दी गालियां भी देती रही। अस्पताल परिसर में मौजूद लोग मूकदर्शक बने रहे और किसी ने भी उस लाचार युवक को बचाने की जहमत नहीं उठाई।

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लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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