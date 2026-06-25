कोतवाली के अंदर मुंशी के साथ रोमांस कर रही महिला सिपाही का वीडियो वायरल, एसपी ने लिया एक्शन
यूपी के उरई से शर्मनाक वीडियो सामने आया है। कोतवाली के अंदर महिला सिपाही और मुंशी रोमांस करते नजर आए। दोनों की इस हरकत का वीडियो सोशल मीडिया पर जब वायरल हुआ तो एसपी ने एक्शन लिया। मुंशी को सस्पेंड कर दिया गया है।
Orai News: पुलिस विभाग का एक शर्मनाक हरकत का वीडियो सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो यूपी के उरई कोतवाली का बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार सदर कोतवाली के कंट्रोलरूम में ड्यूटी के दौरान एक मुंशी और महिला पुलिसकर्मी आपस में रोमांस कर रहे थे। उनके रोमांस का पूरा वाक्या कोतवाली के अंदर लगे सीसीटीवी में कैद हो गया।
सीसीटीवी की फुटेज जब सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया। लगभग छह दिन पुराना यह वीडियो संज्ञान में आने पर गुरुवार पुलिस अधीक्षक विनय कुमार सिंह ने सीओ कोंच से जांच के बाद मुंशी अरविंद को निलंबित कर दिया गया जबकि महिला सिपाही के खिलाफ जांच शुरू कर दी गई। हालांकि आपका अपना अखबार हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।
मुंशी सस्पेंड, महिला सिपाही के खिलाफ बैठी जांच
वायरल वीडियो में दिख रहा है कि उरई कोतवाली के कंट्रोल रूम में ड्यूटी पर तैनात मुंशी अरविंद कुर्सी पर बैठा है। तभी जींस और टीशर्ट पहने एक महिला पुलिसकर्मी पीछे से आकर सिपाही के गले में हाथ डालकर बात करने लगती है। इसके बाद सिपाही खड़ा होकर रजिस्टर व्यवस्थित करने लगा। यह पूरा घटनाक्रम कंट्रोल रूम में लगे सीसी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। किसी कर्मचारी ने इस सीसीटीवी फुटेज को वायरल कर दिया। वीडियो प्रसारित होते ही एसपी विनय कुमार सिंह ने सीओ कोंच परमेश्वर प्रसाद से जांच कराई। जांच रिपोर्ट में वारल वीडियो सही पाया गया। एसपी के निर्देश पर मुंशी अरविंद को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। जबकि वायरल वीडियो में नजर आ रही महिला पुलिसकर्मी की भूमिका की जांच की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अनुशासनहीनता किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
दो युवितयों के समलैंगिक विवाह का वीडियो वायरल
वहीं दूसरी ओर शामली में दो युवतियों के समलैंगिक विवाह का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में दोनों का मुजफ्फरनगर में शादी होने का मैसेज भी वायरल किया है। हालांकि स्थानीय स्तर पर बुटराडी गांव में जानकारी की गई थी उक्त युवती के परिवार के लोग बाहर मजदूरी को गए है। घर पर ताला लगा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही वीडियो में दोनों युवतियां ने प्रेम विवाह का दावा करने के साथ ही एसपी बरेली के नाम युवती की ओर से दिया गया शिकायती पत्र भी वायरल हो रहा है। प्रार्थना पत्र में कहा गय है कि उसका बुटराड़ी निवासी युवती से प्रेम प्रसंग चल र हा था। बताया जा रहा है कि दोनों की नोएडा में एक फैक्ट्री में काम रकते थी। इसी साल जनवरी माह से वह दोनों लिव इन रिलेशशिप में रह रही थी। इन दोनों ने परिजनों की इच्छा के विरद्ध शादी कर ली है। अब वह पत्नी पत्नी की तरह रह रहे है।
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लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।