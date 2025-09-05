VIDEO: Clash between girls at petrol pump, hair pulled, beaten after being thrown down,not giving fuel without helmet VIDEO: नो हेलमेट नो तेल पर गोरखपुर में बवाल, युवतियों के बीच पेट्रोल पंप पर भिड़ंत, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
VIDEO: नो हेलमेट नो तेल पर गोरखपुर में बवाल, युवतियों के बीच पेट्रोल पंप पर भिड़ंत

गोरखपुर में बिना हेलमेट पेट्रोल देने से इनकार पर एक पेट्रोल पंप पर बवाल हो गया। बिना हेलमेट पेट्रोल लेने पहुंची स्कूटी सवार युवती ने पेट्रोल पंप पर तैनात लेडी कर्मचारी से भिड़ गई।उसके साथ जमकर मारपीट की। अपने साथियों को भी बुला लिया। 

Yogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तानFri, 5 Sep 2025 11:07 PM
यूपी के गोरखपुर में बिना हेलमेट पेट्रोल देने से इनकार करने पर एक युवती का गुस्सा भड़क गया। पेट्रोल पंप की महिला कर्मचारी से युवती भिड़ गई। पहले उसे गालियां देना शुरू किया। इसके बाद उसके बाल नोचकर मारपीट शुरू कर दी। महिला कर्मचारी ने भी जवाब देने की कोशिश की तो युवती ने गिराकर पिटाई कर दी। युवती की दबंगई पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पेट्रोल मालिक ने पेट्रोल ट्रेडर्स एसोसिएशन को यह वीडियो शेयर किया। इसके बाद एसोसिएशन ने पुलिस प्रशासन को संज्ञान लेने की अपील की। महिला कमर्चारी ने रामगढ़ताल थाने में युवती के खिलाफ तहरीर दी है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

यूपी में एक सितंबर से सड़क सुरक्षा माह शुरू हुआ है। इसके तहत योगी सरकार ने ‘नो हेलमेट नो पेट्रोल अभियान शुरू किया है। खुद सीएम योगी ने लोगों को अपनी सुरक्षा के लिए हेलमेट लगाने की अपील की है। पेट्रोल पंपों को बिना हेलमेट किसी दोपहिया वाहन सवार को पेट्रोल नहीं देने को कहा गया है। इसी के तहत बिना हेलमेट के बाइक-स्कूटी चालकों को पेट्रोल नहीं दिया जा रहा है। इसी क्रम में आजाद चौक चिलमापुर रोड स्थित जेके फ्यूल स्टेशन पेट्रोल पम्प पर एक युवती शुक्रवार की दोपहर में स्कूटी में पेट्रोल भराने पहुंची। वह हेलमेट नहीं लगाई थी।

पेट्रोल पंप पर तैनात महिला कर्मचारी ने बिना हेलमेट पेट्रोल देने से मना कर दिया। इस पर युवती और महिला कर्मचारी के बीच कहासुनी शुरू कर हो गई। कहासुनी के बीच ही युवती ने अचानक महिला कर्मचारी पर हमला बोल दिया। पहले वहां रखी कुर्सी उठा कर फेंका फिर लात-मुक्का चलाने लगी। पेट्रोल भराने आए अन्य ग्राहकों से भी वह उलझ गई। अन्य ग्राहकों को पेट्रोल देने से रोकती रही। युवती की दबंगई से कोई भी उसका विरोध नहीं कर पा रहा था। महिला कर्मचारी ने एक बाइक में पेट्रोल देने की कोशिश की तो उसके बाल नोचकर पीटा।

जब पेट्रोल पंप के कर्मचारी एकजुट हुए तो युवती शांत तो हुई लेकिन फोन कर कुछ लड़कों को भी बुला लिया। सभी ने मिलकर दोबारा महिला कर्मचारी से मारपीट की और भाग गए। महिला सेल्समैन ने पुलिस को तहरीर देते हुए युवती के स्कूटी का नम्बर भी बताया है। सीसीटीवी में कैद वीडियो को संज्ञान में लेकर पुलिस कार्रवाई में जुट गई है।

पेट्रोलियम ट्रेडर्स एसोसिएशन गोरखपुर मंडल के मंडल अध्यक्ष राजन शाही ने वीडियो के आधार पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को संज्ञान लेकर कार्रवाई करने का आग्रह किया है। वहीं ऐसी घटना की रोकथाम के लिए पेट्रोल पम्प पर पुलिस की ड्यूटी लगाने की भी मांग की है। राजन शाही ने कहा कि नो हेलमेट नो फ्यूल को सफल बनाने के लिए पेट्रोल पंप कर्मचारी बिना सुरक्षित माहौल के शासन की इस योजना सफल नहीं बना पाएंगे।

कहा कि गाली और मार खाने से बेहतर होगा कि वह चुपचाप तेल दे दें या नौकरी ही छोड़ दें। अगर स्टाफ नहीं रहेगा तो मजबूरी में पेट्रोल पम्पों को बंद करना पड़ेगा। वहीं, एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने कहा कि पेट्रोल पंप पर हुई घटना की सामने आए वीडियो फुटेज और महिला कमर्चारी की तहरीर के आधार पर जांच कर युवती के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

