VIDEO: अपनी ही शादी में खूब नाची दुल्हन, रस्में पूरी कीं, सात फेरे लिए, विदाई के समय फरार

संक्षेप: यूपी के बाराबंकी में हंसी खुशी शादी करने, डीजे पर खूब डांस करने, शादी की सभी रस्में पूरी करने और सात फेरे लेने के बाद विदाई के समय दुल्हन फरार हो गई है। इसका पता चलते ही दूल्हा पक्ष के साथ ही दुल्हन के परिजनों में भी हड़कंप मचा है।

यूपी के बाराबंकी से एक दुल्हन का हैरान करने वाली हरकत सामने आई है। बारात लेकर पहुंचे दूल्हे के साथ हंसी खुशी शादी की। स्टेज पर वरमाला डालने के बाद खूब नाची। सात फेरे लिए और सभी रस्में भी निभाईं लेकिन विदाई का समय आया तो किसी के साथ भाग निकली। इसकी जानकारी होते ही बाराती ही नहीं घरातियों में भी हड़कंप मच गया। दिन भर पंचायत चली। लड़का पक्ष के लोग शादी में हुए खर्च की वापसी के लिए अड़ गए। दुल्हन के फरार होने के बाद उसके नाचने और हंसी खुशी का वीडियो वायरल हो रहा है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि दुल्हन ने इस तरह क्यों किया। जब उसे किसी और के साथ ही भागना था तो पहले ही परिवार वालों या दूल्हे को जानकारी देनी चाहिए थी। मामला नगर कोतवाली के बंकी कस्बा का है।

बंकी कस्बे के दक्षिण टोला निवासी बंशीलाल गौतम की बेटी पल्लवी की शादी घुंघटेर थाना क्षेत्र के बाबागंज गांव के रहने वाले सुनील गौतम से तय हुई थी। पहले से तय समय पर मंगलवार की शाम बारात बंशीलाल के घर पहुंची। हंसी खुशी भरे माहौल में बारात की खूब आवभगत हुई। स्टेज पर एक दूसरे को वरमाला पहनाने के बाद डीजे पर डांस का दौर भी चला। खुद दुल्हन ने खूब डांस किया। इसके बाद शादी की अन्य रस्में भी निभाईं गईं। सात फेरे हुए और विदाई की तैयारी शुरू हो गई।

इसी बीच पता चला कि दुल्हन तो घर में है ही नहीं। यह बात पता चलते ही दोनों पक्षों में हड़कंप मच गया। लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहा जाए और क्या किया जाए। लड़की वालों ने अपनी तरफ से दुल्हन की तलाश शुरू की। उसकी सहेलियों और जान पहचान वालों को फोन घुमाना शुरू किया गया। जैसे-जैसे समय बीता दूल्हे पक्ष का गुस्सा भी बढ़ता चला गया। दोनों पक्षों में तीखी बहस शुरू हो गई। हंगामा बढ़ने लगा तो काफी बाराती गुपचुप निकल गए लेकिन दूल्हा अपनी दुल्हन को साथ लेकर जाने और उसे बुलाने की जिद पर अड़ गया। दुल्हन के परिजनों ने हाथ जोड़ लिए कहा कि उन्हें भी नहीं पता है कि बेटी कहा गई है।