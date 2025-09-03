VIDEO: Boyfriend slapped girlfriend, then girl's brother beat the boy after making him fall, chaos in the middle of the VIDEO: प्रेमी ने प्रेमिका को मारा थप्पड़, फिर लड़की के भाई ने लड़के को गिराकर पीटा, बीच सड़क बवाल, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
यूपी के बिजनौर में प्रेमी-प्रेमिका के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि मामला मारपीट तक पहुंच गया। पहले प्रेमी ने प्रेमिका को थप्पड़ जड़ दिया। इसके बाद प्रेमिका का भाई मौके पर पहुंचा और प्रेमी को जमीन पर गिराकर पीटा। सरेराह मारपीट शुरू होते ही लोगों की भीड़ जुट गई।

Yogesh Yadav धामपुर (बिजनौर) संवाददाताWed, 3 Sep 2025 08:57 PM
यूपी के बिजनौर में सरेराह प्रेमी-प्रेमिका का हाईवोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। प्रेमी-प्रेमिका का विवाद इतना बढ़ गया कि लड़के ने लड़की को थप्पड़ जड़ दिया। इसके बाद हंगामा ज्यादा बढ़ गया कि युवती का भाई भी मौके पर पहुंच गया। शोरूम पर मौजूद प्रेमी को युवती के भाई ने पीटना शुरू कर दिया। लोग रोकते रहे लेकिन उसे गिराकर पीटता रहा। इस दौरान युवती भी पास ही खड़ी रही और प्रेमी को इस तरह से अपने भाई के हाथों पीटते हुए देखती रही। हंगामा बढ़ने पर पहुंची पुलिस ने प्रेमी और युवती के भाई को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

कालागढ़ मार्ग स्थित एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम पर एक युवक जॉब करता है। युवक का धामपुर के कॉलेज में पढ़ने वाली एक युवती से लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा है। दोनों में प्रेम इस स्तर पर पहुंच गया कि शादी की बातें भी होने लगीं। युवती ने युवक के घर शादी के लिए रिश्ता भी भेज दिया। युवती का आरोप है कि युवक के परिजनों ने उनका रिश्ता खारिज कर दिया। इसके बाद युवती ने भी युवक का फोन उठाना बंद कर दिया। बुधवार को युवती जब कॉलेज से अपने घर जा रही थी, तभी प्रेमी युवक ने उसे रोक लिया। फोन कॉल ना उठाने का कारण पूछा। इस पर दोनों में विवाद शुरू हो गया।

विवाद इतना बढ़ गया कि युवक ने युवती को थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ पड़ते ही युवती बुरी तरह तिलमिला पड़ी। उसने अपने भाई को इसकी जानकारी दी। कुछ देर में ही युवती का भाई मौके पर पहुंचा और प्रेमी की पिटाई शुरू कर दी। उसे जमीन पर गिराकर पीटना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने रोकने की कोशिश की। इसी बीच सूचना मिलने पर पुलिस भी पहुंच गई। दोनों को हिरासत में लिया। प्रभारी कोतवाल हरेंद्र सिंह का कहना है कि जांच कर कार्रवाई होगी।

