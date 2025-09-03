VIDEO: प्रेमी ने प्रेमिका को मारा थप्पड़, फिर लड़की के भाई ने लड़के को गिराकर पीटा, बीच सड़क बवाल

यूपी के बिजनौर में प्रेमी-प्रेमिका के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि मामला मारपीट तक पहुंच गया। पहले प्रेमी ने प्रेमिका को थप्पड़ जड़ दिया। इसके बाद प्रेमिका का भाई मौके पर पहुंचा और प्रेमी को जमीन पर गिराकर पीटा। सरेराह मारपीट शुरू होते ही लोगों की भीड़ जुट गई।

यूपी के बिजनौर में सरेराह प्रेमी-प्रेमिका का हाईवोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। प्रेमी-प्रेमिका का विवाद इतना बढ़ गया कि लड़के ने लड़की को थप्पड़ जड़ दिया। इसके बाद हंगामा ज्यादा बढ़ गया कि युवती का भाई भी मौके पर पहुंच गया। शोरूम पर मौजूद प्रेमी को युवती के भाई ने पीटना शुरू कर दिया। लोग रोकते रहे लेकिन उसे गिराकर पीटता रहा। इस दौरान युवती भी पास ही खड़ी रही और प्रेमी को इस तरह से अपने भाई के हाथों पीटते हुए देखती रही। हंगामा बढ़ने पर पहुंची पुलिस ने प्रेमी और युवती के भाई को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

कालागढ़ मार्ग स्थित एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम पर एक युवक जॉब करता है। युवक का धामपुर के कॉलेज में पढ़ने वाली एक युवती से लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा है। दोनों में प्रेम इस स्तर पर पहुंच गया कि शादी की बातें भी होने लगीं। युवती ने युवक के घर शादी के लिए रिश्ता भी भेज दिया। युवती का आरोप है कि युवक के परिजनों ने उनका रिश्ता खारिज कर दिया। इसके बाद युवती ने भी युवक का फोन उठाना बंद कर दिया। बुधवार को युवती जब कॉलेज से अपने घर जा रही थी, तभी प्रेमी युवक ने उसे रोक लिया। फोन कॉल ना उठाने का कारण पूछा। इस पर दोनों में विवाद शुरू हो गया।