VIDEO: तिरंगा यात्रा के दौरान आपस में भिड़े भाजपाई, फोटो खिंचवाने को लेकर जमकर चले लात घूंसे

मथुरा में तिरंगा यात्रा के दौरान भाजपाई आपस में ही भिड़ गए। फोटों खिंचवाने को लेकर हुआ हंगामा मारपीट में बदल गया। इसके बाद जमकर लात-घूंसे चलने लगे। इससे अफरातफरी मच गई। किसी तरह पुलिस और पदाधिकारियों ने मामले को शांत कराया।

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यूपी के जिले-जिले में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। मथुरा में भी तिरंगा यात्रा निकालने के दौरान बवाल हो गया। भाजपाई आपस में ही भिड़ गए। इस दौरान पहले धक्कामुक्की और उसके बाद जमकर लात-घूंसे चले। पूरा मामला फोटो खिंचवाने को लेकर हुआ। सूचना पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह मामला शांत कराया। भाजपापाइयों के इस तरह से भिड़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। महानगर अध्यक्ष ने धक्का-मुक्की की बात स्वीकार करते हुए कहा कि सुलह करा दी गई है।

रविवार को महोली रोड पर धौली प्याऊ मंडल में तिरंगा यात्रा निकाली जा जा रही थी। तिरंगा यात्रा में पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद थे। इसी दौरान पूर्व ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा के साथ फोटो खिंचवाने को लेकर दो गुटों में तकरार हो गई। शुरुआती कुछ मिनटों तक यह सिर्फ जुबानी जंग रही, मगर गुस्से में उबलते कार्यकर्ता एक-दूसरे पर टूट पड़े।

पूर्व पार्षद और वर्तमान पार्षद के समर्थकों के बीच पहले कहासुनी हुई इसके बाद धक्कामुक्की शुरू हो गई। कुछ देर बाद ही धक्कामुक्की ने हिंसक रूप ले लिया। देशभक्ति नारों, तिरंगे और ढोल-नगाड़ों के बीच अचानक हाथापाई शुरू हो गई। एक दूसरे पर लाल-घूसे चलने लगे। इससे पूरा माहौल तनावपूर्ण हो गया। कुछ लोगों ने बीच-बचाव की कोशिश की लेकिन गुस्साए समर्थक मानने को तैयार नहीं थे। इस बीच सड़क पर अफरा-तफरी का माहौल हो गया। यात्रा में आए अन्य कार्यकर्ता और स्थानीय लोग इस अप्रत्याशित घटनाक्रम को देखकर दंग रह गए।