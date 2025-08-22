VIDEO: AK-47 on shoulder, chair in front of sanctum sanctorum, amazing VIP culture seen in Bankebihari temple VIDEO: कंधे पर एके-47, गर्भगृह के सामने कुर्सी, बांकेबिहारी मंदिर में दिखा गजब वीआईपी कल्चर, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
VIDEO: कंधे पर एके-47, गर्भगृह के सामने कुर्सी, बांकेबिहारी मंदिर में दिखा गजब वीआईपी कल्चर

खाकी वर्दी धारी के कंधे पर एके-47, गर्भगृह के सामने कुर्सी पर बैठकर पूजा, वृंदावन के बांकेबिहारी मंदिर में पहली बार इस तरह का नजारा दिखाई दिया है। इसका वीडियो वायरल हो रहा है। वीआईपी कल्चर के इस प्रयोग को देखकर बिहारी जी के भक्त आग बबूला हैं।

Yogesh Yadav वृंदावन, हिन्दुस्तान संवादFri, 22 Aug 2025 04:59 PM
वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर से वीआईपी कल्चर की एक ऐसी तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं, जिसे देखकर बिहारीजी के अनुयायी आग बबूला हो रहे हैं। शायद पहली बार ऐसा हुआ कि गर्भगृह के बाहर जगमोहन में कुर्सी डालकर वीआईपी भक्त पूजा करते नजर आये। वहीं उनका सुरक्षा गार्ड कंधे पर एके-47 टांगे वीडियो बनाता दिखाई दे रहा है। जगमोहन में बैठकर पूजा करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा।

श्री बांकेबिहारी मंदिर में वीआईपी दर्शन की परम्परा काफ़ी समय से चली आ रही है। अभी तक गोस्वामियों द्वारा अपने यजमानों को वीआईपी दर्शन कराये जाते रहे हैं, लेकिन अब अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा दर्शन कराने के मामले सामने आ रहे हैं। हाल ही में एक पुलिसकर्मी द्वारा वीआईपी श्रद्धालु को देहरी पूजन कराने का वीडियो सामने आया था। गुरुवार को सोशल मीडिया पर एक और वीडियो वायरल हुआ, जिसमें गर्भ गृह के पट बंद होने के बाद जगमोहन में चार कुर्सी रखी हैं और उन पर श्रद्धालु बैठे हैं।

कुर्सियों के पास ही उत्तर प्रदेश पुलिस का हेड कांस्टेबल जोकि वीआईपी भक्तों का सुरक्षा गार्ड मालूम हो रहा है, वह असलाह लेकर गर्भ गृह के सामने खड़ा है और अपने मोबाइल से ठाकुरजी के सामने कुर्सियों पर बैठे वीआईपी भक्तों की वीडियो बना रहा है। वीआईपी भक्तों द्वारा जगमोहन में ज़मीन पर बैठकर दर्शन और देहरी पूजन किया जाता रहा है, लेकिन कुर्सियों पर बैठकर पूजा करना किसी को रास नहीं आ रहा।

हिमांशु गोस्वामी ने बताया कि श्री बांकेबिहारी के जगमोहन में पूजा होती रही है, लेकिन असलाह ले जाना और कुर्सी लगाना उचित नहीं है। मयूर गोस्वामी ने बताया कि ठाकुरजी के सामने कुर्सी पर बैठने से पहले भक्त को अपने विवेक का इस्तेमाल कर लेना चाहिए था। उसके सामने कोई वीआईपी नहीं है। इस वीडियो के वायरल होने पर लोगों में रोष है। हिंदूवादी नेता संजय हरियाणा ने इस पर रोष जताते हुए ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है जो इसके जिम्मेदार हैं।