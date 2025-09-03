VIDEO: A young man jumped into the raging Yamuna after betting Rs 500 drowned after swimming for a few seconds VIDEO: पांच सौ की शर्त लगाकर उफनाई यमुना में कूदा युवक, कुछ सेकेंड ही तैरने के बाद डूबा, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
VIDEO: पांच सौ की शर्त लगाकर उफनाई यमुना में कूदा युवक, कुछ सेकेंड ही तैरने के बाद डूबा

यूपी के बागपत में केवल पांच सौ की शर्त लगाकर एक युवक उफनाई यमुना में कूदा गया। कुछ सेकेंड ही तैरने के बाद वह डूब गया। इस दौरान उसके दोस्त वीडियो बनाते रहे। पुलिस ने गोताखोरों को युवक की तलाश में लगाया है। शर्त लगाने वालों के खिलाफ भी केस दर्ज करने की तैयारी हो रही है।

Yogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान, बागपत, संवाददाताWed, 3 Sep 2025 08:03 PM
यूपी के मेरठ में निवाड़ा गांव का एक युवक पांच सौ रुपये की शर्त जीतने के लिए उफनाती यमुना में कूद गया। वह यमुना नदी को पार कर पाता, इससे पहले ही वह नदी के तेज बहाव में बह गया। इस दौरान दोस्त उसका वीडियो बनाते रहे। घटना का पता चलने पर परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस को घटना की सूचना दी गई, तो उसने गोताखोरों के जरिए यमुना में डूबे युवक की तलाश शुरू कराई। एनडीआरएफ की टीम ने भी घंटों तक युवक को तलाशा, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लग सका। इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है।

बताया जा रहा है कि निवाड़ा गांव का रहने वाला जुनैद बुधवार की दोपहर करीब ढाई बजे अपने तीन-चार साथियों के साथ यमुना नदी में आए उफान को देखने के लिए गया था। वहां वे नदी किनारे बैठकर यमुना का तेज बहाव देख रहे थे। बताया जाता है कि इसी बीच जुनैद और उसके साथियों के बीच पांच सौ रुपये की शर्त लगी। शर्त यह थी कि जो भी नदी को पार कर देगा, उसे पांच सौ रुपये मिलेंगे। इसके बाद जुनैद उठा और बोला कि यह शर्त में जीतूंगा। इतना कहने के बाद उसने यमुना नदी के पुल से छलांग लगा दी।

छलांग लगाने के बाद पहले तो उसने तेजी से तैरना शुरू किया लेकिन कुछ सेकेंड बाद ही तेज बहाव के कारण वह थक गया। यमुना का सैलाब उसे अपने साथ बहाने लगा और देखते ही देखते वह लहरों में गायब हो गया। माना जा रहा है कि जिंस पैंट में ही कूदने के कारण वह जल्द थक भी गया होगा।

कोतवाली प्रभागी डीके त्यागी के अनुसार यमुना नदी में युवक डूबा है। उसकी तलाश कराई जा रही है। उसने यमुना नदी को पार करने के लिए किसी से शर्त लगाई थी, इसकी जानकारी हमें नहीं है। हालांकि, इस तरह की चर्चाएं तो चल रही है।

