VIDEO: 7 engines, 354 wagons, 4.5 KM long Goods train 'Rudrastra' ran for the first time, Indian Rail new record VIDEO:7 इंजन, 354 वैगन, पहली बार चली 4.5 KM लंबी मालगाड़ी ‘रूद्रास्त्र’,भारतीय रेल ने रचा इतिहास, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
भारतीय रेलवे ने 7 इंजन, 354 वैगन और 4.5 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी '‘रूद्रास्त्र’'  का सफल संचालन कर इतिहास रच दिया है। लगभग 40 से 50 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से 400 किमी दूरी तय कर मालगाड़ी अपने गंतव्य तक पहुंची।

Deep Pandey Sat, 9 Aug 2025 08:24 AM
भारतीय रेलवे ने 7 इंजन, 354 वैगन और 4.5 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी ‘रूद्रास्त्र’ का सफलतापूर्वक संचालन कर इतिहास रच दिया है। पीडीडीयू रेल मंडल के गंजख्वाजा स्टेशन से बीते गुरुवार की दोपहर साढ़े चार किमी लंबी ‘रूद्रास्त्र’मालगाड़ी का रैक 14 घंटे बाद शुक्रवार को धनबाद के फुलबसिया कोयला लोडिंग स्थल पर पहुंची। लगभग 40 से 50 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से 400 किमी दूरी तय कर मालगाड़ी का रैक सुबह भोर में साढ़े चार बजे पहुंचा। सकुशल गंतव्य स्थल पहुंचने की सूचना पर अधिकारी काफी उत्साहित दिखे।

पीडीडीयू रेल मंडल भारतीय रेल की लाइफ लाइन कहीं जाती है। जहां यात्री ट्रेनों से लेकर मालगाड़ी का काफी दबाव बना रहता है। इससे मोल लोडिंग के लिए महत्वपूर्ण रेल रुट भी माना जाता है। इसी के मद्देनजर यहां मालगाड़ियों के डिब्बों की जांच और मरम्मत की जाती है। इस क्रम में पीडीडीयू जंक्शन से सटे गंजख्वाजा स्टेशन पर भारतीय रेल में पहली बार छह खाली बॉक्सन रैक को जोड़कर रूद्रास्त्र मालगाड़ी को सफलतापूर्वक चलाया गया। इस मालगाड़ी में 354 वैगन, सात इंजन जोड़कर साढ़े चार किमी लंबी रैक तैयार किया गया था। बीते गुरुवार की दोपहर ‘रूद्रास्त्र’ साढ़े चार किमी लंबी मालगाड़ी के रैक को रवाना किया गया।

मालगाड़ी का रैक पीडीडीयू मंडल के गंजख्वाजा से सोननगर तक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर और इसके बाद गढ़वा रोड होते हुए धनबाद मंडल के फुलबसिया कोयला रैक पर शुक्रवार की भोर साढ़े चार बजे पहुंचा। इस दौरान 400 किमी की दूरी मालगाड़ी का रैक 14 घंटे में पूरी की। मंडल रेल प्रबंधक उदय सिंह मीना ने बताया कि परिचालन विभाग की टीम ने काफी उल्लेखनीय कार्य किया है। मालगाड़ी की इतनी बड़ी रैक सफलता पूवर्क गंतव्य तक पहुंच गया।

