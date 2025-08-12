victim kept visiting the bank and the police station for a month, money kept getting withdrawn from his account बैंक और थाने के एक माह तक चक्कर काटता रहा पीड़ित, खाते से निकलते रहे रुपए, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
बैंक और थाने के एक माह तक चक्कर काटता रहा पीड़ित, खाते से निकलते रहे रुपए

बैंक और थाने के एक माह तक चक्कर काटता रहा पीड़ित, खाते से निकलते रहे रुपए

लखनऊ में जालसाजों का शिकार पीड़ित अमीनुदद्दीन के खाते से एक लाख रुपए निकलने के बाद फरियाद लेकर बैंक और थाने के चक्कर काटता रहा। इस बीच उसके खाते से रुपए निकलते रहे।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानTue, 12 Aug 2025 08:15 AM
लखनऊ में साइबर जालसाजों का शिकार पीड़ित निजी कंपनी कर्मी अमीनुदद्दीन के खाते से एक लाख रुपये निकलने के बाद फरियाद लेकर बैंक, साइबर क्राइम सेल और थाने के चक्कर काटता रहा। इस बीच उसके खाते से फिर 50 हजार रुपए निकल गए। एक माह तक फरियाद लेकर वह घूमता रहा। इसके बाद पीजीआई थाने में मुकदमा दर्ज किया गया।

अमीनुद्दीन ने पीजीआई थाने में तहरीर देकर बताया कि वह तेलीबाग रमजान नगर निवासी हैं। एक जुलाई को उनके बैंक खाते से 97000 रुपए एक बार में दूसरी बार में तीन हजार रुपए निकल गए। मैसेज देखकर जानकारी हुई आनन फानन इसकी जानकारी लेकर बैंक पहुंचा। प्रबंधक को प्रार्थनापत्र देकर खाता फ्रीज कराने को कहा। प्रबंधक ने खाता फ्रीज कराने की कार्रवाई के बजाए साउथ सिटी चौकी भेज दिया। वहां से पीजीआई थाने भेजा गया। पीजीआई थाने से साइबर क्राइम सेल हजरतगंज। वहां शिकायत दर्ज की और नंबर जारी कर दिया। शिकायत दर्ज होने के बाद भी अगले दिन दो जुलाई को खाते से 40,790 रुपए और फिर 9,999 रुपए निकल गए। पांच जुलाई को यूनियन बैंक आफ इंडिया साउथ सिटी गए। वहां जानकारी दी। बैंक में मोबाइल नंबर बदलकर खाते में अपडेट कर दिया और खाता फ्रीज कराने को कहा। इसके बाद 12 जुलाई को साइबर क्राइम थाने पहुंचे। वहां तहरीर दी पर कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर पीजीआई थाने जाने को कहा। पीजीआई थाने पहुंचे। वहां तहरीर दी। आठ सिंतबर को मुकदमा दर्ज किया गया।

पीड़ित का आरोप है कि एक महीने वह बैंक और पुलिसकर्मियों के संवेदनहीनता के कारण चक्कर काटता रहा पर मुकदमा नहीं दर्ज किया गया। अगर पुलिस और बैंक अधिकारीसमर रहते कार्रवाई करते तो उसके 50 हजार रुपए खाते से निकलने से बच जाते।

