वाराणसी में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के आने की तैयारी, दोपहर से इन रास्तों पर डायवर्जन लागू
संक्षेप: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के शुक्रवार को वाराणसी आगमन के मद्देनजर उनके रूट पर दिन में 3 बजे के बाद रात करीब 8 बजे तक यातायात प्रतिबंध लागू है। उपराष्ट्रपति के आगमन एवं प्रस्थान के करीब एक घंटे पहले वाहनों का आवागमन रोक दिया जाएगा।
उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के शुक्रवार को वाराणसी आगमन के मद्देनजर उनके रूट पर दिन में 3 बजे के बाद रात करीब 8 बजे तक यातायात प्रतिबंध लागू है। उपराष्ट्रपति के आगमन एवं प्रस्थान के करीब एक घंटे पहले वाहनों का आवागमन रोक दिया जाएगा। एडीसीपी ट्रैफिक अंशुमान मिश्रा ने बताया कि रोक के दौरान डायवर्जन लागू रहेगा।
ऐसे रहेगा डायवर्जन
- विशेश्वरगंज तिराहा से वाहन मैदागिन की तरफ नहीं जा सकेंगे।
- गोदौलिया से वाहन मैदागिन की तरफ नहीं जा सकेंगे।
- रथयात्रा चौराहा से वाहन सिगरा चौराहा की तरफ नहीं जा सकेंगे। इन्हें महमूरगंज की ओर भेजा जाएगा।
- आकाशवाणी तिराहा से वाहन रथयात्रा या सिगरा की तरफ नहीं जा सकेंगे।
- महमूरगंज तिराहा या महमूरगंज पुलिस चौकी से आकाशवाणी की तरफ वाहन नहीं जा सकेंगे। इन्हें भिखारीपुर या लहरतारा की ओर भेजा जाएगा।
- मंडुवाडीह से वाहन महमूरगंज ओवरब्रिज की तरफ नहीं जा सकेंगे। भिखारीपुर की तरफ डायवर्ट होंगे।
- तेलियाबाग मरी माई तिराहा से वाहन मलदहिया नहीं जा सकेंगे। उन्हें अंधरापुल भेजा जाएगा।
- मलदहिया से वाहन साजन तिराहा या मरीमाई तिराहा की तरफ नहीं जा सकेंगे। इंग्लिशिया लाइन तिराहा की तरफ डायवर्ट होंगे।
- इंग्लिशिया लाइन से वाहन मलदहिया या साजन तिराहा की तरफ नहीं जा सकेंगे।
राजघाट पुल पर मालवाहक चार घंटे तक प्रतिबंधित
पड़ाव चौराहा से मालवाहक एवं सवारी वाहन को राजघाट पुल होकर शहर की तरफ शाम 4 से रात 8 बजे तक नहीं आने दिया जाएगाा। इस समय रामनगर चौराहा से मालवाहक एवं सवारी वाहन सामनेघाट पुल से शहर में नहीं आ सकेंगे।
बड़े वाहन तीन बजे के बाद नहीं कर सकेंगे प्रवेश
बाबतपुर पुलिस चौकी तिराहा एवं हरहुआ रिंग रोड चौराहा से तीन बजे के बाद से बड़े वाहन शहर में प्रवेश नहीं कर सकेंगे।
कार्यक्रम और रूट नो फ्लाई जोन
उपराष्ट्रपति के आगमन को लेकर पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने पुलिस लाइन स्थित हॉल में ड्यूटी में लगे पुलिसकर्मियों की ब्रीफिंग की। उन्होंने कहा कि उप राष्ट्रपति के कार्यक्रम एवं मार्ग नो फ्लाई जोन हैं, ड्रोन सहित उड़ने वाली सभी वस्तुओं को प्रतिबंधित किया गया है।
सीपी ने कहा कि कार्यक्रम स्थल एवं मार्ग में भीड़ नियंत्रण के उचित प्रबंध करें, अधिकारी अपने साथ लाउड हेलर रखें। चेकिंग के बाद ही कार्यक्रम स्थल पर प्रवेश दिया जाए। वीवीआईपी मार्ग पर भी चेकिंग के निर्देश दिए। रूफ टॉप ड्यूटी, कंट्रोल रूम से सीसीटीवी एवं ड्रोन कैमरों से निगरानी का निदेश दिया। कहा कि आमजन से शालीनता के साथ व्यवहार करें। इस दौरान अपर पुलिस आयुक्त (कानून-व्यवस्था) शिवहरि मीणा, अपर पुलिस आयुक्त (अपराध) राजेश सिंह एवं अन्य अफसर रहे। ब्रिफिंग के बाद राष्ट्रपति के रूट पर फ्लीट रिहर्सल किया गया। अफसरों ने सुरक्षा व्यवस्था परखी।