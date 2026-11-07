रामलला के सामने उपराष्ट्रपति ने जलाया पहला दीपक, एक लाख दीयों से जगमगाया मंदिर
10वें दीपोत्सव पर अयोध्या पहुंचे मुख्य अतिथि उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने रामलला के सामने पहला दीप जलाया। इसके बाद एक लाख दीयों की रोशनी से राम मंदिर परिसर को भी जगमग किया गया।
अयोध्या, हिन्दुस्तान संवाद। 14 वर्ष के वनवास के बाद लंका विजय कर अयोध्या लौटे प्रभु श्रीराम के स्वागत में मनाए जाने वाले दीपोत्सव की पूर्व संध्या पर राम मंदिर सहित पूरा श्रीराम जन्मभूमि परिसर दिव्य रोशनी से जगमगा उठा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्ण ने रामलला के सामने पहला दीपक जलाया। इसके बाद परिसर में रखे एक लाख से अधिक दीप प्रज्ज्वलित किए गए। राम मंदिर और राम दरबार सहित परकोटे के सभी मंदिरों, शेषावतार मंदिर और कुबेर टीला स्थित कुबेरेश्वर नाथ महादेव मंदिर में देशी घी के दीप जलाए गए।
वहीं, परकोटे की दीवारों, अपर और लोअर प्लिंथ, कोर्टयार्ड, सप्तमंडपम और कुबेर टीला के विभिन्न स्थानों पर मोम के दीप सजाए गए। जन्मभूमि पथ, क्रॉसिंग टू रंगमहल बैरियर मार्ग, चारों प्रवेश द्वारों और पंचवटी सहित अन्य स्थानों पर सरसों के तेल के दीप प्रज्ज्वलित किए गए। इससे पहले शाम करीब सवा चार बजे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ राम मंदिर पहुंचे। उन्होंने रामलला का दर्शन-पूजन किया और उनके समक्ष पहला दीप प्रज्ज्वलित किया। इसके साथ ही पूरे परिसर में दीप प्रज्ज्वलन का क्रम शुरू हो गया।
एक साथ जले दीपों से जगमगाया मंदिर परिसर
अमावस्या की काली रात में एक साथ जल उठे दीपों ने परिसर को प्रकाश से भर दिया। इस दौरान स्वयंसेवकों ने जय श्रीराम का उद्घोष किया, जो श्रद्धालुओं के बीच भी गूंजता रहा। राम मंदिर परिसर को कृत्रिम और प्राकृतिक फूलों की लड़ियों तथा वंदनवारों से भी सजाया गया था। राम मंदिर और राम दरबार समेत अलग-अलग स्थानों पर आकर्षक रंगोलियां बनाई गईं। इनके निर्माण में करीब दस कुंतल फूलों का इस्तेमाल किया गया। इस कार्य में अवध विश्वविद्यालय के फाइन आर्ट्स के छात्र-छात्राओं ने विशेष भूमिका निभाई। इस मौके पर श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव महंत गोविंद देव गिरि, सीईओ जितेंद्र मिश्र और सचिव जगदीश आफले ने सभी का स्वागत किया और पर्व की बधाई दी।
श्रद्धापूर्वक मनाई गई हनुमंतलला की जयंती
अयोध्या। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी पर राम मंदिर परिसर में हनुमान जयंती भी श्रद्धापूर्वक मनाई गई। इस अवसर पर परकोटे की दक्षिणी भुजा में नवनिर्मित हनुमान मंदिर में गोधूलि बेला में विराजमान भगवान के श्रीविग्रह का अभिषेक-पूजन कर भव्य श्रृंगार किया गया। सूर्यास्त से ठीक पहले प्राकट्य आरती उतारी गई। इसी तरह रामलला के अस्थायी मंदिर में विराजमान हनुमान जी के श्रीविग्रह का यज्ञमंडप में वैदिक आचार्यों ने अभिषेक-पूजन किया। इस मौके पर यहां चल रहे नवाह्न पारायण की पूर्णाहुति भी हुई। वहीं, महालक्ष्मी पूजन अनुष्ठान जारी रहा।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।