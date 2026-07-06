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राम मंदिर चढ़ावा विवाद में VHP ने विपक्ष को घसीटा, रामगोपाल-प्रियंका समेत अन्य नेताओं से मांगे आरोपों के सबूत

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान
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राम मंदिर के चढ़ावा गबन मामले में VHP भी सक्रिय हो गई है। अंतरराष्ट्रीय आलोक कुमार ने अयोध्या के DSP आशुतोष तिवारी को लेटर लिखकर अरविंद केजरीवाल, रामगोपाल यादव, संजय सिंह और प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कई विपक्षी नेताओं के बयान दर्ज करने की मांग की है।

राम मंदिर चढ़ावा विवाद में VHP ने विपक्ष को घसीटा, रामगोपाल-प्रियंका समेत अन्य नेताओं से मांगे आरोपों के सबूत

Ram Mandir Ayodhya: राम मंदिर चढ़ावा कथित गबन मामले में विश्व हिंदू परिषद (VHP) ने विपक्षी नेताओं के बयानों की जांच कराने की मांग की है। वीएचपी के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता आलोक कुमार ने अयोध्या के क्षेत्राधिकारी (DSP) आशुतोष तिवारी को पत्र लिखकर कहा है कि जिन राजनीतिक नेताओं ने इस मामले में सार्वजनिक आरोप लगाए हैं, उनके बयान दर्ज किए जाएं और उनसे आरोपों का तथ्यात्मक आधार, स्रोत तथा संबंधित दस्तावेज मांगे जाएं।

आलोक कुमार ने अपने पत्र में आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रो. रामगोपाल यादव, आप सांसद संजय सिंह और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कई नेताओं के नाम का उल्लेख किया है। उनका कहना है कि यदि इन नेताओं के पास मामले से जुड़े कोई तथ्य या साक्ष्य हैं, तो उन्हें जांच एजेंसी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए, ताकि जांच निष्पक्ष और तथ्यों के आधार पर आगे बढ़ सके।

वीएचपी अध्यक्ष ने कहा कि जांच एजेंसी को सभी संबंधित पक्षों से जानकारी लेकर मामले की गहराई से जांच करनी चाहिए। उनका कहना है कि यदि किसी के पास आरोपों के समर्थन में साक्ष्य हैं, तो उन्हें जांच टीम के सामने रखा जाना चाहिए, जिससे सच्चाई सामने आ सके। इस बीच, राम मंदिर चढ़ावा मामले की जांच विशेष जांच दल (SIT) कर रहा है।

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इन बयानों का आलोक कुमार ने किया जिक्र

आलोक कुमार के अनुसार, प्रो. रामगोपाल यादव ने आरोप लगाया था कि राम मंदिर में 20 हजार करोड़ रुपये का घोटाला हुआ है। उन्होंने दावा किया था कि देश-विदेश के श्रद्धालुओं द्वारा दान में दिए गए सोना, चांदी, हीरे के हार और करोड़ों रुपये की नकदी का कोई स्पष्ट रिकॉर्ड नहीं है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इस कथित मामले में केवल छोटे कर्मचारी या चंपत राय ही नहीं, बल्कि कई बड़े लोग भी शामिल हो सकते हैं।

वहीं, अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि भगवान राम की चरण पादुकाएं, आभूषण, चांदी की ईंटें, चांदी के दीपक और बड़ी मात्रा में नकदी गायब हो गई है। उन्होंने एक्स पर जारी एक वीडियो में दावा किया कि अयोध्या में करोड़ों रुपये के चढ़ावे की चोरी हुई है और लगभग 200 करोड़ रुपये की नकदी तथा हीरे-जवाहरात के बक्से गायब हैं। उन्होंने यूपी पुलिस, ईडी और सीबीआई की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि निष्पक्ष जांच हुई तो बड़े खुलासे हो सकते हैं।

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आलोक कुमार ने अपने पत्र में आप सांसद संजय सिंह के उस बयान का भी उल्लेख किया, जिसमें उन्होंने 200 करोड़ रुपये से अधिक की कथित चोरी का दावा किया था। वहीं, प्रियंका गांधी वाड्रा के उस बयान का भी जिक्र किया गया, जिसमें उन्होंने सवाल उठाया था कि क्या छोटे कर्मचारी अकेले सीसीटीवी बंद कर हजारों करोड़ रुपये के चढ़ावे में कथित हेराफेरी कर सकते हैं या इसके पीछे बड़े लोगों की मिलीभगत है।

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Pawan Kumar Sharma

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Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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