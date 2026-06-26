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राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में दांव पर VHP की साख; FIR से बड़े नाम गायब, उठ रहे कई सवाल

sandeep हिन्दुस्तान, वरिष्ठ संवाददाता, अयोध्या
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राम मंदिर चढ़ावा मामले में आठ लोगों पर एफआईआर दर्ज होने के बाद जांच पर नए सवाल उठ रहे हैं। सोशल मीडिया पर बड़े प्रशासनिक जिम्मेदारों के नाम एफआईआर में न होने पर चर्चा है। ऐसे में मंदिर से जुड़ी किसी भी वित्तीय अनियमितता का सीधा असर विश्व हिंदू परिषद की विश्वसनीयता पर भी पड़ रहा है।

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में दांव पर VHP की साख; FIR से बड़े नाम गायब, उठ रहे कई सवाल

राम मंदिर के चढ़ावा प्रकरण में आठ लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद एक ओर जहां जांच ने औपचारिक रूप से कानूनी रूप ले लिया है, वहीं दूसरी ओर कई नए सवाल भी खड़े हो गए हैं। सोशल मीडिया पर गुरुवार शाम सबसे बड़ा सवाल जो तैरता रहा वह यह रहा कि विशेष जांच दल ने जिन लोगों से सबसे अधिक पूछताछ की, जिनके पास मंदिर की प्रशासनिक और वित्तीय व्यवस्था की जिम्मेदारी थी, उनके नाम एफआईआर में क्यों नहीं हैं। एफआईआर में जिन आठ लोगों को आरोपी बनाया गया है, वे मुख्य रूप से चढ़ावा, गणना और उससे जुड़ी व्यवस्थाओं में कार्यरत कर्मचारी या सहयोगी हैं।

जिन नामों की चर्चा हुई वो एफआईआर में नहीं

लेकिन जांच के दौरान सबसे अधिक चर्चा जिन नामों की रही उनके नाम इस प्राथमिकी में नहीं दिखे। विशेष जांच दल ने इन बड़े नामों से कई दौर में लंबी पूछताछ की, उनके सामने कर्मचारियों के बयान रखे और दस्तावेजों का मिलान भी किया। इसके बावजूद उनका नाम एफआईआर में नहीं आया। यहीं से यह मामला केवल कथित चोरी का नहीं, बल्कि जवाबदेही का भी बन जाता है। राम मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है। यह करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र होने के साथ-साथ विश्व हिंदू परिषद और व्यापक संघ परिवार के दशकों लंबे आंदोलन का परिणाम भी है। ऐसे में मंदिर से जुड़ी किसी भी वित्तीय अनियमितता का सीधा असर विश्व हिंदू परिषद की विश्वसनीयता पर दिखने लगा है।

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VHP के सामने नैतिक और विश्वास की चुनौती

विहिप के सामने सबसे बड़ी चुनौती अब कानूनी नहीं, बल्कि नैतिक और सार्वजनिक विश्वास की है। यदि जांच केवल निचले स्तर के कर्मचारियों तक सीमित दिखाई देती है, तो यह सवाल उठना तय है कि क्या पूरी जिम्मेदारी उन्हीं की थी या प्रशासनिक स्तर पर निगरानी की भी कोई जवाबदेही बनती है। करोड़ों रुपये के चढ़ावे, दान और बहुमूल्य वस्तुओं की सुरक्षा की अंतिम जिम्मेदारी आखिर किसकी थी।

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राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण की एसआईटी कर रही जांच

एफआईआर में बड़े नामों का न होना यह संकेत देता है कि विशेष जांच दल को अपनी प्रारंभिक जांच में उनके खिलाफ अभियोजन योग्य प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं मिले। भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली में केवल पद या जिम्मेदारी के आधार पर किसी को आरोपी नहीं बनाया जा सकता। एफआईआर के लिए प्रथम दृष्टया साक्ष्य आवश्यक होते हैं। संभवतः इसी कारण जांच एजेंसी ने फिलहाल कर्मचारियों और उन लोगों पर कार्रवाई की है जिनके खिलाफ प्रत्यक्ष आरोप या तकनीकी साक्ष्य मिले हैं।

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