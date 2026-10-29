यूपी में सरकारी नौकरी में अब ज्वाइनिंग से पहले वेरिफिकेशन पूरा होना अनिवार्य, प्रक्रिया बदली
यूपी में योगी सरकार ने सरकारी नौकरी में चयनित अभ्यर्थियों के चरित्र सत्यापन की प्रक्रिया बदल दी है। सरकार ने अब सरकारी नौकरी में अब ज्वाइनिंग से पहले वेरिफिकेशन पूरा होना अनिवार्य कर दिया है।
लखनऊ, विशेष संवाददाता। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने सरकारी नौकरी में चयनित अभ्यर्थियों के चरित्र सत्यापन की प्रक्रिया बदल दी है। अब सरकारी नौकरी के लिए चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र मिलने से पहले सत्यापन की प्रक्रिया पूरा होना अनिवार्य होगा। सत्यापन की प्रक्रिया पारदर्शी और समयबद्ध होने से किसी गलत अभ्यर्थी के सरकारी नौकरी में आने पर भी पूरी तरह रोक लग सकेगी। यही नहीं अभ्यर्थियों के चरित्र सत्यापन की प्रक्रिया में अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय की गई है। योगी सरकार ने अधिकारियों की जवाबदेही तय की है।
उत्तर प्रदेश की इस नई नीति के तहत अब जिला प्रशासन और पुलिस को 30 दिनों के भीतर ही चयनित अभ्यर्थियों के चरित्र सत्यापन रिपोर्ट देनी होगी। सत्यापन रिपोर्ट में देरी होने पर मामला गृह विभाग को भेजा जाएगा और जांच होगी। योगी सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि सत्यापन समय से पूरा न होने की दशा में नियुक्ति पत्र लंबित नहीं रखा जाएगा। सरकारी नौकरी में चयनित अभ्यर्थियों से स्वघोषणा पत्र लेकर औपबंधिक नियुक्ति दी जा सकेगी। प्रमुख सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक एम.देवराज की ओर से केंद्रीय नीति के तहत यह शासनादेश जारी किया गया है, जिसमें पुरानी व्यवस्थाओं को बदलते हुए पूरी प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाया गया है।
सरकार ने थोड़ी राहत भी दी
जारी की गई नई नीति के तहत हत्या, दुष्कर्म, आतंकवाद, संगठित अपराध, साइबर ठगी, परीक्षा पेपर लीक, फर्जी प्रमाणपत्र, भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग और गोवध जैसे गंभीर अपराधों को अयोग्यता की श्रेणी में रखा गया है। ऐसे मामलों में आरोप तय होने या दोषसिद्धि की स्थिति में सरकारी सेवा का रास्ता बंद हो सकता है। सरकार ने इसमें थोड़ी राहत भी दी है। केवल एफआईआर दर्ज होने, जांच लंबित रहने, अंतिम रूप से बरी हो जाने, समझौते से निपटे मामलों या किशोर न्याय कानून के तहत आने वाले मामलों में अभ्यर्थी को खुद-ब-खुद अयोग्य नहीं माना जाएगा।
आशुलिपिक परीक्षा में चयनित अभ्यर्थी 11 तक अपलोड कर सकेंगे अभिलेख
वहीं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने विभिन्न विभागों में आशुलिपिक के 333 पदों पर प्रस्तावित भर्ती में सफल घोषित किए गए 269 अभ्यर्थियों को 11 नवंबर तक अपने अभिलेख आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करने का मौका दिया है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अनुसार अभिलेख ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। ई-मेल, डाक और व्यक्तिगत रूप से कोई दस्तावेज स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभिलेख अपलोड करने का लिंक समय समाप्त होने के बाद खुद-ब-खुद डीएक्टीवेट हो जाएगा।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें