मासूम की दुराचार के बाद हत्या में पांच साल बाद आया फैसला, कोर्ट ने अभियुक्त को सुनाई फांसी की सजा

पांच साल पहले दलित बच्ची से दुराचार के बाद हुई हत्या के मामले में कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। अभियुक्त को एडीजे द्वितीय अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ब्रजेश कुमार की अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है।

Dinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, मथुराTue, 2 Sep 2025 08:42 PM
पांच साल पहले दलित बच्ची से दुराचार के बाद हुई हत्या के मामले में कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। अभियुक्त को एडीजे द्वितीय अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ब्रजेश कुमार की अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। अदालत ने अभियुक्त पर 3.20 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अभियुक्त गिरफ्तारी के बाद से ही जेल में बंद है। शासन की ओर से मुकदमे की पैरवी सहायक शासकीय अधिवक्ता सुभाष चतुर्वेदी व विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट रामपाल सिंह ने की।

वृंदावन कोतवाली क्षेत्र के गांव में रहने वाले दलित परिवार की 8 वर्षीय बच्ची 26 नवंबर 2020 की शाम को चार बजे लकड़ी लेने पास के ही जंगली क्षेत्र में गई थी। देर रात तक जब बच्ची घर नहीं लौटी, तो परिजनों ने तलाश शुरू की। बच्ची का कोई पता नहीं चला। बच्ची के पिता ने वृंदावन कोतवाली में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई। पुलिस ने बच्ची की तलाश शुरू की, तो 27 नवंबर को सुनरख के जंगल में नाले के पास बच्ची का शव पड़ा मिला। पोस्टमार्टम में बच्ची के साथ दुराचार और गला दबा कर हत्या करने की पुष्टि हुई थी। इसके बाद पुलिस ने बच्ची के हत्यारे की तलाश शुरू की।

वृंदावन कोतवाली पुलिस ने 28 नवंबर 2020 को घटना का खुलासा करते हुए महेश उर्फ मसुआ पुत्र किशन सिंह निवासी ग्राम तरौली सुमाली थाना कोतवाली छाता को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई एडीजे द्वितीय अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट ब्रजेश कुमार की अदालत में हुई। विशेष लोक अभियोजक रामपाल सिंह ने बताया कि अदालत ने महेश उर्फ मसुआ को दलित बच्ची के साथ दुराचार करने और उसकी हत्या करने का दोषी करार देते हुए उसे प्राण निकलने तक फांसी के फंदे पर लटकाए जाने और 3.20 लाख रुपये अर्थदण्ड की सजा भी सुनाई है। अभियुक्त गिरफ्तारी के बाद से ही जेल में बंद है।

जंगल में ही रहता था अभियुक्त

विशेष लोक अभियोजक रामपाल सिंह ने बताया कि दुराचार के बाद बच्ची की हत्या करने वाले का सुराग पुलिस को जंगल में लकड़ियां बीनने वाली महिलाओं से मिला था। महिलाओं ने पुलिस को बताया था, कि जंगल के बीच बनी कोठरी में महेश रहता है। वह जंगल में जाने वाली महिलाओं को देख कर उनके सामने नंगा हो जाता है। इसी को आधार बनाकर पुलिस ने महेश को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया था।

बच्ची के पिता की हो गई थी मौत

बच्ची की दुराचार के बाद हत्या कर दिए जाने के बाद उसके पिता की तबीयत खराब रहने लगी। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण उसका बेहतर इलाज नहीं हो सका। कुछ दिन बाद ही बच्ची के पिता की मौत हो गई।

अभियुक्त से परिजनों ने तोड़ लिया था नाता

बच्ची के साथ दुराचार कर उसकी हत्या करने वाले महेश से उसके परिजनों ने नाता तोड़ लिया था। विशेष लोक अभियोजक रामपाल सिंह ने बताया कि ट्रायल के दौरान महेश का कोई परिजन अदालत नहीं आता था। सुनवाई के दौरान पैरवी के लिए उसके अधिवक्ता ही अदालत में पेश हुआ करते थे।

अभियुक्त के चेहरे पर नहीं दिखी शिकन

दुराचार के बाद बच्ची की हत्या करने वाले महेश को अपने किए जुर्म पर कोई पछतावा नहीं था। एडीजीसी सुभाष चतुर्वेदी ने बताया कि अदालत का निर्णय आने के बाद महेश के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। सिपाही जब उसे जेल लेकर जा रहे थे तो वह उनसे हंस-हंसकर बात कर रहा था और हाईकोर्ट में अपील करने की बात कह रहा था।

