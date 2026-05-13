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ट्रेन में यात्रियों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़, इमर्शन रॉड से चाय बना रहे वेंडर

Pawan Kumar Sharma मुख्य संवाददाता, गोरखपुर
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ट्रेन में चाय पीने से पहले सावधान हो जाइए। दरअसल, इमर्शन रॉड से चाय बनाकर यात्रियों को परोसे जाने के खुलासे के एक साल बाद फिर हमसफर एक्सप्रेस में यही काम शुरू हो गया है। गोरखपुर से आनंद विहार तक जाने वाली हमसफर एक्सप्रेस में वेंडर इमर्शन रॉड से चाय बना रहे हैं।

ट्रेन में यात्रियों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़, इमर्शन रॉड से चाय बना रहे वेंडर

UP News: ट्रेन में इमर्शन रॉड से चाय बनाकर यात्रियों को परोसे जाने के खुलासे के एक साल बाद फिर हमसफर एक्सप्रेस में यही काम शुरू हो गया है। गोरखपुर से आनंद विहार तक जाने वाली हमसफर एक्सप्रेस में वेंडर इमर्शन रॉड से चाय बना रहे हैं। रॉड से चाय गर्म करना या बनाना जहां ट्रेन में संरक्षा से खिलवाड़ है, वहीं इसका सेवन यात्रियों की सेहत बिगाड़ सकता है।

रविवार को गोरखपुर से आनंद विहार जाने वाली 12571 हमसफर एक्सप्रेस में कंटेनर में इमर्शन रॉड से चाय गर्म करने की करतूत इसी ट्रेन के एक यात्री ने मोबाइल फोन में कैद कर ‘हिन्दुस्तान’ से साझा की। इसी ट्रेन में एक साल पहले अप्रैल 2025 में भी इसी तरह का मामला उजागर हुआ था। जिसके बाद काफी धरपकड़ हुई। 100 से अधिक रॉड जब्त किए गए। कुछ महीनों तक इस पर अंकुश रहा लेकिन अब फिर से मनमानी शुरू हो गई है।

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पेंट्रीकार में गैस-चूल्हे का प्रयोग बंद हो जाने के बाद अधिकतर ट्रेनों में खाना-नाश्ता और चाय बेस किचन से आता है। बीच-बीच में जहां-जहां आपूर्ति की आवश्यकता होती है, वहां से सामग्री ट्रेन में चढ़ा दी जाती है। चूंकि हमसफर एक्सप्रेस में पेंट्रीकार नहीं है, ऐसे में इसमें साइड वेंडिंग के जरिए बेस किचन से खाद्य सामग्री की आपूर्ति की जाती है। डिमांड के हिसाब से चाय के कंटेनर में गर्म दूध भरकर रख लेते हैं और टी-बैग डालकर यात्रियों को परोसते हैं। कुछ समय बाद जब दूध ठंडा हो जाता है तो उसे वेंडर इमर्शन रॉड से गर्म करते हैं। हैरानी की बात तो ये है कि इसे देखकर रनिंग कर्मचारी विरोध भी नहीं करते।

उधर, विशेषज्ञों का कहना है कि इमर्शन रॉड से खाना पकाने की सलाह इसलिए भी नहीं दी जाती। क्योंकि इससे करेंट लगने का खतरा होता है और वैसे भी जिस चीज का इस्तेमाल अपने शरीर को धोने वाले पानी को गर्म करने के लिए कर रहे हैं, उससे खाना न बनाना ही बेहतर होता है। गंदे पानी के जर्म्स उस साफ पानी में मिल जाते है। जिससे बीमारियां फैलने का भी खतरा होता है।

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बेस किचन से चढ़ता है खाना

गोरखपुर से चलने वाली हमसफर एक्सप्रेस में खाना जेल बाईरोड स्थित आरके बेस किचन से लोड किया जाता है। इसके बाद जरूरत के मुताबिक गोंडा में भी सामग्री लोड की जाती है। जेल बाईपास रोड स्थित बेस किचन की हालत ठीक मिली। यहां सबकुछ सीसीटीवी की निगरानी में पकाया जाते मिला। यहां के मैनेजर ने बताया कि ट्रेनों में डिमांड के अनुसार उन्हें चाय-नाश्ता और खाना उपलब्ध करा दिया जाता है।

इस मामले में आईआरसीटीसी के मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक अजीत कुमार सिन्हा ने बताया कि हर बड़े स्टेशनों पर बेस किचन बनाए गए हैं। वहीं से खाद्य सामग्री उठानी होती है। मामला गंभीर है। यह भी देखना होगा कि यह अवैध वेंडरों द्वारा किया जा रहा है या फिर लाइसेंसी वेंडर इस काम को अंजाम दे रहे हैं। अभियान चालकर कार्रवाई की जाएगी।

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Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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