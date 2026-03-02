सड़क पर होली के हुड़दंग पर जब्त होंगी गाड़ियां, स्पेशल फोर्स तैनात; सख्ती से निपटेगी पुलिस

होली के अवसर सड़क पर हुड़दंग पर गाड़ियां जब्त होंगी। वाहन सवारों पर विशेष फोर्स नजर रखी जाएगी। हुड़दंग खासतौर पर ड्रंक एंड ड्राइव यानी शराब पीकर वाहन चलाते समय चेकिंग में पकड़े गए तो ऐक्शन लिया जाएगा।

Lucknow News: सड़क पर होली के दौरान हुड़दंग करना महंगा पड़ सकता हैं। इस बार सड़क सुरक्षा के लिहाज से होली के दिन वाहन सवारों पर विशेष फोर्स नजर रखी जाएगी। हुड़दंग खासतौर पर ड्रंक एंड ड्राइव यानी शराब पीकर वाहन चलाते समय चेकिंग में पकड़े गए तो आपके वाहन को जब्त कर लिया जाएगा। इस संबंध में लखनऊ शहर के प्रमुख चौराहों और तिराहों पर इस चेकिंग अभियान का सख्ती से पालन करने के निर्देश डीसीपी ट्रैफिक ने दिए हैं। साथ ही होली के एक दिन पहले से ही शराब दुकानों के आसपास निगरानी की जाएगी।

डीसीपी ने अपने ट्रैफिक सिपाहियों और विशेष सुरक्षा बलों को निर्देश दिए हैं कि होली के दिन ट्रैफिक नियमों उल्लंघन करने वालों को बख्शा नहीं जाए। बाइक या कार सवारों को लगातार रोककर चेकिंग की जाए। कहीं भी शराब के नशे में गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटते हुए कार्रवाई हो। चेकिंग के दौरान सड़क पर ओवर स्पीड, मोबाइल से बात, उल्टे दिशा से आने वालों पर नजर रखने के लिए विशेष फोर्स की तैनाती की गई है। इसके अलावा पुलिस कमिश्नर ने सभी थानों को सतर्क रखने के आदेश दिए हैं।

जरूरी हो तभी वाहन से निकलें डीसीपी ट्रैफिक कमलेश दीक्षित ने होली के त्योहार को उल्लासपूर्ण मनाने की अपील करते हुए कहा कि जरूरी हो तभी वाहन से निकलें। शराब पीकर वाहन न चलाएं। क्योंकि पिछली बार होली के 400 से ज्यादा लोगों ने शराब पीकर सड़क हादसे किए थे। इस बार सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए सख्त कदम उठाए गए हैं।

सड़क हादसे पर कंट्रोल रूम मिलाएं फोन होली के दौरान सड़क हादसों की सूचना ट्रैफिक कंट्रोल रूम में भी दे सकते हैं। इसके लिए डीसीपी ट्रैफिक ने कंट्रोल रूम नंबर 9454405155 जारी करते हुए कहा कि सड़क पर होली खेलते समय एंबुलेंस, फायर सर्विस, शव वाहन को रास्ता देना होगा।

सीसीटीवी से रखेंगे नजर, अनहोनी पर पहुंचेगी पीआरवी टीम इस बार होली के दिनों प्रमुख मार्गो पर वाहन सवारों पर निगरानी रखने के लिए लालबाग स्थिति कंट्रोल रूम पर लगे सीसीटीवी से नजर रखी जाएगी। ताकि किसी हादसे पर अनहोनी पर मौके पर पीआरपी टीम को रवाना किया जा सके है। साथ ही नशे में खराब पीकर वाहन चलाने वाले को कैमरे में कैदकर कार्रवाई की जाएगी।