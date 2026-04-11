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लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे पर इसी माह के अंत तक दौड़ने लगेंगी गाड़िया, 45 मिनट में पूरा होगा सफर

Apr 11, 2026 07:08 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे पर इसी माह के अंत तक  गाड़िया दौड़ने लगेंगी। एनएचआई ने दिल्ली स्थित मुख्यालय को एक्सप्रेस वे के पूरा होने की सूचना देने के साथ ही इसका उद्घाटन कराने के लिए अनुरोध पत्र भी भेज दिया है।

लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे पर इसी माह के अंत तक दौड़ने लगेंगी गाड़िया, 45 मिनट में पूरा होगा सफर

UP News: बहुप्रतीक्षित प्रदेश के पहले एलीवेटेड एक्सप्रेस वे पर लखनऊ-कानपुर के बीच चालू माह के अंत तक वाहन फर्राटा भरने लगेंगे। एनएचआई ने दिल्ली स्थित मुख्यालय को एक्सप्रेस वे के पूरा होने की सूचना देने के साथ ही इसका उद्घाटन कराने के लिए अनुरोध पत्र भी भेज दिया है।

लखनऊ में स्कूटर इंडिया के पास एलिवेटेड रोड का बचा 120 मीटर वाला हिस्सा मार्च में पूरा कर लिया गया। उसके बाद तकनीकि और सुरक्षा जांच की गई। सब ओके होने के बाद इसकी रिपोर्ट मुख्यालय को भेजने के साथ ही उद्घाटन की तिथि भी तय करने का अनुरोध किया गया। एनएचएआई लखनऊ के अधिकारियों के अनुसार उद्घाटन के संबंध में निर्णय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय (मॉर्थ)को लिया जाना है। इसलिए मुख्यालय से मॉर्थ को इस संबंध में अनुरोध पत्र भेजा जा चुका है। साथ ही सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से उद्घाटन के लिए समय भी मांगा है। संभावना है कि इसी माह में 20 तारीख के बाद किसी भी दिन उद्घाटन की तिथि तय की जा सकती है।

कानपुर पहुंचने में 45 मिनट लगेंगे-

चार हजार करोड़ रुपये से भी अधिक की लागत से निर्मित इस एक्सप्रेस में कानपुर जिले में 45 किमी और लखनऊ जिले में 17.8 किमी का हिस्सा है। कानपुर वाला हिस्सा ग्रीन बेल्ट है, जबकि लखनऊ वाला एलिवेटेड और फ्लाईओवर वाला है। इस पर वाहनों की स्पीड लिमिट अधिकतम 120 किमी प्रति घंटा रहेगी। ऐसे में लखनऊ से कानपुर पहुंचने में महज 40 से 45 मिनट लगेंगे।

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80 से अधिक कैमरे रखेंगे निगाह-

एक्सप्रेस वे से गुजरने वाले वाहनों प 80 से अधिक कैमरे नजर रखेंगे। इन हाईटेक कैमरों की विशेषता है कि यदि वाहन किसी भी स्थान पर दो मिनट से अधिक रुकेगा तो फौरन कंट्रोल रूम को सूचना पहुंच जाएगी। हादसा होने पर 10 मिनट के अंदर एंबुलेंस की सुविधा भी पहुंच जाएगी। हर दो किमी पर इमरजेंसी कॉल बॉक्स लगाने से एनएचएआई कंट्रोल रूम और पुलिस को हादसे की जानकारी मिलेगी।

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खांडेदेव के अधूरे रैंप से असर नहीं-

एनएचएआई अधिकारियों के अनुसार खांडेदेव में अधूरे रैंप का निर्माण कार्य तेज गति से चल रहा है। माह के अंत तक यह पूरा हो जाएगा। यदि इससे पहले एक्सप्रेस वे के उद्घाटन की तारीख तय हो जाती है तो अधूरे रैंप से कोई असर नहीं पड़ेगा। क्योंकि, एक्सप्रेस पर चढ़ने वाले वाहन लखनऊ से फर्राटा भरते हुए सीधे कानपुर तक निकलेंगे। रैंप का प्रयोग कभी-कभार ही कोई वाहन करेगा।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

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दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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