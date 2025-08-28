Vehicles of Himachal Governor Shiv Pratap Shukla fleet collided accident on Gorakhpur Link Expressway राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल की फ्लीट की गाड़ियां टकराईं, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे पर हादसा, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindi NewsUP NewsVehicles of Himachal Governor Shiv Pratap Shukla fleet collided accident on Gorakhpur Link Expressway

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानThu, 28 Aug 2025 08:59 AM
हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल की सुरक्षा में जा रहीं फ्लीट की तीन गाड़ियां बुधवार की शाम चार बजे गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे पर आपस में टकरा गईं। हादसे में एम्बुलेंस में सवार तीन डॉक्टरों समेत पांच मेडिकल स्टाफ को हल्की चोटें आईं। फार्मासिस्ट को सीने में चोट लगने के कारण जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं, दूसरे वाहनों का इंतजाम कर राज्यपाल की अगवानी में फ्लीट रवाना की गई।

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला बुधवार को सड़क मार्ग से लखनऊ से गोरखपुर आ रहे थे। एएलएस एंबुलेंस और फ्लीट की दूसरी गाड़ियां लिंक एक्सप्रेस-वे से कम्हरिया घाट के पास उन्हें रिसीव करने जा रही थीं। बेलघाट क्षेत्र में सड़क पर जानवर आ गए। उसे बचाने के प्रयास में फ्लीट में आगे चल रही पुलिस की स्कार्पियो ने ब्रेक लगाया। इससे उसके पीछे चल रही एंबुलेंस और एक अन्य गाड़ी की आपस में टक्कर हो गई। हादसे में एम्बुलेंस में सवार सीएचसी चरगांवा के फिजीशियन डॉ. प्रफुल्ल राय, जिला अस्पताल के आर्थो सर्जन डॉ. आरके सिंह, एनेस्थीसिया के डॉ. आरबी यादव, महिला अस्पताल के फार्मासिस्ट अयोध्या प्रसाद और एलटी चंद्रभान को चोटें आईं। अयोध्या प्रसाद को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्हें सीने चोट लगी है।

हादसे की सूचना अधिकारियों ने वरिष्ठ अधिकारियों को दी। इसके बाद जिला अस्पताल से दूसरी एएलएस एम्बुलेंस भेजी गई। सीएमओ डॉ. राजेश झा ने बताया कि गाड़ियों की आपस में टक्कर हुई थी। हादसे में घायल फार्मासिस्ट का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। बाकी लोगों को हल्की चोटें आई हैं। जानकारी मिलते ही तत्काल दूसरी एम्बुलेंस भेज दी गई।

