राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल की फ्लीट की गाड़ियां टकराईं, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे पर हादसा

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल की सुरक्षा में जा रहीं फ्लीट की तीन गाड़ियां गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे पर आपस में टकरा गईं। एम्बुलेंस में सवार तीन डॉक्टरों समेत पांच मेडिकल स्टाफ को हल्की चोटें आईं।

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल की सुरक्षा में जा रहीं फ्लीट की तीन गाड़ियां बुधवार की शाम चार बजे गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे पर आपस में टकरा गईं। हादसे में एम्बुलेंस में सवार तीन डॉक्टरों समेत पांच मेडिकल स्टाफ को हल्की चोटें आईं। फार्मासिस्ट को सीने में चोट लगने के कारण जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं, दूसरे वाहनों का इंतजाम कर राज्यपाल की अगवानी में फ्लीट रवाना की गई।

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला बुधवार को सड़क मार्ग से लखनऊ से गोरखपुर आ रहे थे। एएलएस एंबुलेंस और फ्लीट की दूसरी गाड़ियां लिंक एक्सप्रेस-वे से कम्हरिया घाट के पास उन्हें रिसीव करने जा रही थीं। बेलघाट क्षेत्र में सड़क पर जानवर आ गए। उसे बचाने के प्रयास में फ्लीट में आगे चल रही पुलिस की स्कार्पियो ने ब्रेक लगाया। इससे उसके पीछे चल रही एंबुलेंस और एक अन्य गाड़ी की आपस में टक्कर हो गई। हादसे में एम्बुलेंस में सवार सीएचसी चरगांवा के फिजीशियन डॉ. प्रफुल्ल राय, जिला अस्पताल के आर्थो सर्जन डॉ. आरके सिंह, एनेस्थीसिया के डॉ. आरबी यादव, महिला अस्पताल के फार्मासिस्ट अयोध्या प्रसाद और एलटी चंद्रभान को चोटें आईं। अयोध्या प्रसाद को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्हें सीने चोट लगी है।