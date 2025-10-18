सड़क हादसे में बाल-बाल बचे हरीश रावत, मेरठ में पूर्व CM के काफिले की गाड़ियां आपस में टकराईं

संक्षेप: मेरठ जिले के खड़ोली मोड़ पर दिल्ली-दून हाईवे पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के काफिले की गाड़ियां आपस में टकरा गईं। गनीमत यही रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। उधर, सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त गाड़ी से निकाल कर पूर्व सीएम को दूसरी गाड़ी से रवाना किया।

यूपी के मेरठ जिले में दिल्ली-दून हाईवे NH-58 पर खड़ोली मोड़ के पास शनिवार शाम उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत के काफिले की गाड़ियां आपस में टकरा गईं। गनीमत रही कि हादसे में पूर्व मुख्यमंत्री रावत और अन्य कोई हताहत नहीं हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस ने पूर्व मुख्यमंत्री को क्षतिग्रस्त गाड़ी से निकाल कर दूसरी गाड़ी से देहरादून के लिए रवाना किया।

हरीश रावत का काफिला दिल्ली से देहरादून की ओर जा रहा था। इस दौरान आगे चल रही एक महिला कार चालक ने अचानक अपनी कार के ब्रेक लगा दिए, जिससे पीछे काफिले में चल रही सरकारी और निजी गाड़ियां एक-दूसरे से टकरा गईं। घटना की सूचना मिलते ही थाना कंकरखेड़ा पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने हाईवे पर खड़ी काफिले की गाड़ियों को किनारे कराया और हरीश रावत को सुरक्षा कारणों से तुरंत दूसरी गाड़ी में बैठाकर देहरादून की ओर रवाना किया। थाना प्रभारी विनय कुमार सिंह ने बताया कि महिला चालक द्वारा अचानक ब्रेक लगाए जाने से काफिले में चल रही कई गाड़ियां आपस में भिड़ गईं। पूर्व मुख्यमंत्री को पुलिस एस्कार्ट से मुजफ्फरनगर बार्डर तक सुरक्षित छोड़ा गया।

घटना का पता लगते ही मौके पर पहुंचे कांग्रेस नेता हादसे की जानकारी मिलते ही स्थानीय कांग्रेस नेताओं में हलचल मच गई। पूर्व कांग्रेस जिलाध्यक्ष अवनीश काजला भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने हरीश रावत की कुशलक्षेम जानी। उन्होंने बताया कि हरीश रावत पूरी तरह सुरक्षित हैं। पुलिस और सुरक्षाकर्मी तुरंत सक्रिय हुए और उन्हें दूसरी गाड़ी में सुरक्षित आगे रवाना किया।