राहुल गांधी के काफिले की गाड़ियां आपस में टकराईं, कई कार्यकर्ता-पदाधिकारी घायल
राहुल गांधी के काफिले के साथ सोमवार की सुबह हादसा हो गया। लखनऊ से सुल्तानपुर जाते समय पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर काफिले की कई गाड़ियां आपस में ही टकरा गईं। इससे कई लोग घायल हो गए हैं।
उत्तर प्रदेश में लखनऊ से सुल्तानपुर कोर्ट जाते समय कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के काफिले के साथ बड़ा हादसा हो गया। राहुल गांधी के काफिले में शामिल कई गाड़ियां आपस में एक-दूसरे से टकरा गईं। इस दुर्घटना में कांग्रेस पार्टी के कई कार्यकर्ता और स्थानीय पदाधिकारी घायल हो गए हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर पांच गाड़ियां और एम्बुलेंस आपस में टकराने के बाद क्षतिग्रस्त हो गए हैं। हालांकि राहुल की गाड़ी और वह खुद सुरक्षित कोर्ट के लिए चले गए।
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, राहुल गांधी मानहानि के एक मामले में सुल्तानपुर स्थित कोर्ट में पेशी के लिए जा रहे थे। काफिला जैसे ही शहर के करीब पहुंचा, अचानक आगे चल रही एक गाड़ी ने इमरजेंसी ब्रेक लगी दी। इसके बाद पीछे चल रही गाड़ियां एक-दूसरे से पीछे से टकराते चली गईं। वाहनों की रफ्तार तेज होने के कारण टक्कर इतनी तेज थी कि कई गाड़ियों के अगले और पिछले हिस्से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं।
कार्याकर्ताओं और पदाधिकारियों को चोटें
हादसे से मौके पर अफरातफरी मच गई। काफिले में मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता तुरंत क्षतिग्रस्त वाहनों से बाहर आए। गाड़ियों में सवार कई स्थानीय पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को चेहरे, हाथ और पैर में चोटें आई हैं। घटनास्थल पर मौजूद पुलिस और सुरक्षा बलों की मदद से क्षतिग्रस्त गाड़ियों को किनारे किया गया।
राहुल गांधी सुरक्षित, कोर्ट के लिए रवाना
राहत की बात यह रही कि राहुल गांधी की अपनी मुख्य गाड़ी इस दुर्घटना से सुरक्षित बच गई और उन्हें किसी तरह की चोट नहीं आई है। सुरक्षा दस्ते ने तुरंत स्थिति को संभाला और राहुल गांधी के वाहन को सुरक्षित निकालकर सुल्तानपुर कोर्ट परिसर के लिए रवाना कराया। पुलिस प्रशासन मामले की जांच कर रहा है और दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है।
राहुल गांधी को बड़ी राहत
राहुल गांधी अमित शाह मानहानि मामले में पेश होने के लिए सुल्तानपुर जा रहे थे। वहां भी राहुल गांधी को राहत मिल गई है। मानहानि केस में कोर्ट ने राहुल गांधी को बरी कर दिया है।एमपी -एमएलए कोर्ट के मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने फैसले में लिखा कि याची विजय मिश्र की मानहानि का कोई ठोस सबूत नहीं साबित हो सका। न्यायालय के फैसले को राहुल गांधी ने सत्य की जीत बताया। कहा सत्ता पक्ष ऐसे आरोप लगाकर उन पर कई मुकदमे दर्ज कराए हैं जिनकी कोई सत्यता नहीं है। मामला 2018 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान का है। राहत को कांग्रेस की संजीवनी माना जा रहा है।
लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।