कुछ दूर तक वाहन रेंगते फिर जहां के तहां, झांसी में हाईवे पर 50 घंटे से जाम, भूख-प्यास से लोग बेहाल

झांसी में ग्वालियर-शिवपुरी हाईवे पर 50 घंटे से ज्यादा समय से जाम लगा हुआ है। हाईवे पर वाहन रेंग रहे हैं। कुछ दूरी तय करने के बाद जहां के तहां खड़े हो जा रहे हैं। जाम में फंसे लोग भूख-प्यास से बेहाल हैं। शिवपुरी बाईपास पर पाल कॉलोनी के पास फ्लाईओवर निर्माण के कारण जाम का झाम झेलना पड़ रहा है।

Yogesh Yadav झांसी, संवाददाताMon, 29 Sep 2025 09:18 PM
झांसी में शिवपुरी बाईपास पर पाल कॉलोनी के पास निर्माणाधीन फ्लाईओवर की वजह से ग्वालियर-शिवपुरी हाईवे 50 घंटे से भी ज्यादा समय तक जाम रहा। कुछ दूर तक वाहन रेंगते, इसके बाद जहां के तहां खड़े हो जाते। हाईवे पर करीब 13 किलोमीटर तक वाहनों की कतार लगी रही। जाम का असर मध्य प्रदेश के दतिया क्षेत्र तक पहुंच गया। इससे नवरात्र में दतिया से जाने वाले या वहां से लौटने वाले श्रद्धालु भी जाम में फंसे हुए हैं। घंटों जाम में फंसे होने की वजह से वाहन सवार भूख-प्यास से बेहाल रहे।

जाम की वजह से झांसी शहर तक आने के लिए लोगों को मीलों रास्ता तय करना पड़ा। यही नहीं कुछ ने बीच का रास्ता अपनाया और आर्थिक क्षति के साथ समय की भी बर्बादी हुई। फिर भी सफर अधूरा रहा। मुसाफिर बिगड़ी व्यवस्था पर झल्लाए नजर आए। यही नहीं जाम में फंसी कारों सहित सवारी वाहनों में सवार लोग चालकों को छोड़कर किसी साधन से निकल लिए। कुछ लोग ऐसी जगह फंसे रहे, जहां खाने-पीने का इंतजाम भी नहीं था। जहां पर चाय-पानी, समोसे आदि की दुकानें थीं, वहां लोगों की भीड़ लगी रही। वहीं पाल कॉलोनी, गांव बूढ़ा, पचबई, पहूज डैम, भोजला, ग्रासलैंड, भरारी फार्म, कानपुर हाईवे सहित आसपास के इलाकों से भी लोग सिटी तक आने को तरसते रहे।

150 चक्का ट्रक आने से शनिवार रात से बिगड़े हालात

झांसी-ग्वालियर, बाईपास शिवपुरी हाईवे काफी महत्वपूर्ण है। यहां से हर रोज बड़ी संख्या में लोग ग्वालियर की तरफ जाते हैं। पिछले कई दिनों से उन्हें भिंड होते हुए रास्ता पकड़ना पड़ रहा है। ग्वालियर जा रहे पवन कुमार ने बताया कि शनिवार रात 12 बजे के बाद मेडिकल बाईपास से होकर ठिकाने लगे। करीब पांच घंटे तक जाम में खड़े रहे। इसके बाद मेडिकल बाईपास का रास्ता पकड़ा, लेकिन यहां भी स्थिति कुछ बिगड़ी थी।

बताया जा रहा जाम तो अक्सर लग रहा, लेकिन शनिवार रात को एक बड़े वाहन के आने की वजह से स्थिति गंभीर हो गई। झांसी-ग्वालियर हाईवे पर लगे तगड़े जाम के बाद स्थिति बिगड़ती गई। सोमवार को पाल कॉलोनी से शिवपुरी हाईवे पर रक्सा के आगे तक वाहनों की कतारें लगी रहीं। इसका असर ललितपुर-झांसी हाईवे पर भी पड़ा। यही नहीं कानपुर बाईपास होकर मेडिकल से झांसी आने के चक्कर में यहां भी वाहन जाम में फंसे रहे।

एनएचएआई परियोजना अधिकारी तनवीर के अनुसार जल्द से जल्द स्थिति को काबू किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस की भी मदद ली जा रही है। हैवी वाहनों की वजह से स्थिति बिगड़ी है। शनिवार को 150 टायर का ट्रक निकला था। इससे जाम लग गया है। स्थिति में सुधार का प्रयास किया जा रहा है।

