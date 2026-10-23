यूपी के सभी एक्सप्रेसवे पर पहली नवंबर से गाड़ियों की रफ्तार घटेगी, जानें नई स्पीड लिमिट

यूपी के सभी एक्सप्रेसवे पर पहली नवंबर से गाड़ियों की रफ्तार घटेगी। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने नई स्पीड लिमिट तय की है। यह व्यवस्था एक नवंबर से 15 फरवरी तक लागू रहेगी। दिन और रात में वाहनों की गति अलग-अलग होगी।

लखनऊ। विशेष संवाददाता। सर्दी के मौसम में कोहरे और शीतलहर के कारण होने वाले सड़क हादसे रोकने के लिए उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) अपने सभी एक्सप्रेसवे लखनऊ-आगरा, पूर्वांचल, बुंदेलखंड, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे पर वाहनों की गति सीमा कम करने जा रहा है। यह व्यवस्था एक नवंबर से 15 फरवरी तक लागू रहेगी। दिन और रात में वाहनों की गति अलग-अलग होगी। नई समय सारिणी को औद्योगिक विकास आयुक्त दीपक कुमार ने मंजूरी दी है।

नई समयसारिणी के मुताबिक सुबह 8 से रात 8 बजे और रात 8 से सुबह 8 बजे तक के लिए दो टाइम स्लैब तय किए गए हैं। अभी कार, बस तथा मालवाहक ट्रक की गति क्रमश: 120, 100 तथा 80 किमी प्रतिघंटा निर्धारित है। एक से 15 नवंबर के बीच कार की दिन में अधिकतम स्पीड 100 किमी प्रतिघंटा तथा रात में 80 होगी। सवारी बसों की गति सीमा दिन में 80 किमी प्रति घंटा तथा रात में 60 किमी प्रतिघंटा होगी। मालवाहक ट्रक, डंपर, ट्रेलर आदि की गति दिन में 60 किमी तथा रात में 50 किमी प्रतिघंटा होगी। 15 नवंबर से 15 फरवरी के बीच कार की अधिकतम स्पीड दिन में 80, रात में 60 किमी प्रतिघंटा, सवारी बसों की गति दिन में 60 किमी तथा रात में 50 किमी प्रतिघंटा होगी। मालवाहक ट्रक, डंपर आदि की गति सीमा दिन में 50 किमी तथा रात में 40 किमी प्रतिघंटा होगी। यूपीडा के एसीईओ हरि प्रताप शाही के मुताबिक यह गति सीमा लखनऊ-आगरा, पूर्वांचल, बुंदेलखंड, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे तथा गंगा एक्सप्रेसवे पर लागू रहेगी।

स्पीड की निगरानी होगी एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम से शीतकालीन गति सीमा की निगरानी की जाएगी। तय सीमा से अधिक स्पीड से चलने वाले वाहन चालकों के खिलाफ ट्रैफिक नियमों के तहत कार्रवाई की जा जाएगी। सभी टोल प्लाजा पर पीए सिस्टम से गति सीमा के प्रति सचेत किया जाएगा। यूपीडा की पेट्रोलिंग टीमें लगातार सक्रिय रहेंगी। एक्सप्रेसवे पर जहां मोड़, नदी, नाले के पुल के पास रिफलेक्टर और चेतावनी बोर्ड लगाए जाएंगे।

जन-जागरूकता अभियान टोल प्लाजा पर जन उद्घोषणा (PA) प्रणाली के माध्यम से सुरक्षित वाहन संचालन, संशोधित गति सीमा तथा कोहरे के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के संबंध में नियमित घोषणाएं की जाएंगी। इसके अतिरिक्त, रेडियो एवं एफएम चैनलों पर सुरक्षा संबंधी परामर्श प्रसारित किए जाएंगे। एक्सप्रेसवे के प्रवेश एवं निकास बिंदुओं, टोल प्लाजा तथा वे-साइड सुविधाओं पर प्रमुख स्थानों में स्थित साइनबोर्ड के माध्यम से भी यात्रियों को जागरूक किया जाएगा।