खेत में खड़े किसान परिवार को हाइवे से फिसली गाड़ी ने कुचला, बाप-बेटे और नाती की मौत
यूपी के मथुरा में भीषण सड़क हादसा हो गया। खेत में खड़े किसान परिवार को हाइवे से फिसली गाड़ी ने कुचला दिया। हादसे ने तीन पीढ़ियों को उजाड़ दिया। बाप-बेटे और नाती की मौत हो गई।
उत्तर प्रदेश के मथुरा में भीषण सड़क हादसा हो गया। मथुरा-बरेली हाईवे पर राया थाना क्षेत्र में अनियंत्रित कार हाईवे से उतरकर खेत में पहुंच गई। हाईवे से फिसली कार ने खेत में खड़े तीन लोगों को रौंद दिया। घटना में तीनों लोगों की मौत हो गई।हादसे में नाती, उसके पिता और बाबा की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई।आसपास के ग्रामीण मौके पर एकत्रित हो गए। तीन लोगों की मौत से ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया। हादसे ने एक ही परिवार की तीन पीढ़ियों को उजाड़ दिया। हादसे के बाद पूरे इलाके में शोक का माहौल है। खेत पर तीनों लोग पूर्वजों के लिए स्थान बनवा रहे थे।
बरेली-मथुरा हाईवे के समीप स्थित गांव गजू के रहने वाले जवाहर सिंह अपने खेत में पूर्वजों के लिए स्थान बनवा रहे थे। इस दौरान उनके साथ बेटा हरवीर और नाती अंकित भी मौजूद था। सुबह करीब 8 बजे बरेली से मथुरा की तरफ आ रही एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर उनके खेत में पहुंच गई और तीनों को टक्कर मार दी। जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।
200 मीटर दूर जाकर गिरी कार
स्विफ्ट कार बरेली से मथुरा की तरफ आ रही थी। कार जैसे ही गजू गांव के समीप पहुंची की तभी अनियंत्रित होकर हाईवे से करीब 200 मीटर दूर स्थित जवाहर सिंह के खेत में जा पहुंची। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि ऐसा लगा जैसे कार अचानक हवा में उड़ने लगी हो। कुछ पल के लिए तो समझ ही नहीं आया कि यह क्या है। गाड़ी की रफ्तार बहुत तेज थी हादसे के बाद कार चालक मौके से भाग गया।
विधायक ने तीनों की मौत पर जताया दुख
विधायक राजेश चौधरी ने हादसे पर दुख जताया है। विधायक ने एक्स पर पोस्ट लिखा कि अत्यंत दुखद एवं हृदयविदारक घटना है। मेरी विधानसभा मांट के ग्राम गजू (राया) में एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में खेत में एक ही परिवार के तीन लोगों की एक अनियंत्रित कार से असामयिक मृत्यु का समाचार अत्यंत पीड़ादायक है। इस दुःखद घटना से मन व्यथित है। शोकाकुल परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएँ हैं। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को अपने श्रीचरणों में स्थान दें तथा परिजनों को इस अपार दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन मौके पर पहुँचकर आवश्यक कार्रवाई में जुट गया है। मेरी प्रशासन से अपेक्षा है कि पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता प्रदान की जाए।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें