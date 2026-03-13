Hindustan Hindi News
गाड़ी पर धार्मिक नारे लिखे देख लगाई थी आग, टेलीग्राम पर मिला था टास्क; बिजनौर में साजिश का खुलासा

Mar 13, 2026 04:41 pm ISTsandeep हिन्दुस्तान, संवाददाता, किरतपुर (बिजनौर)
बिजनौर में पुलिस ने माहौल बिगाड़ने की साजिश का खुलासा करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी ने टेलीग्राम पर मिले टास्क और पैसों के लालच में मंदिर के पास खड़ी धार्मिक नारे लिखी पिकअप में पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी।

गाड़ी पर धार्मिक नारे लिखे देख लगाई थी आग, टेलीग्राम पर मिला था टास्क; बिजनौर में साजिश का खुलासा

यूपी के बिजनौर में माहौल बिगाड़ने की साजिश का खुलासा हुआ है। पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिसने टेलीग्राम के जरिए मिले टास्क के बाद मंदिर के सामने खड़ी एक पिकअप में पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी। पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी को इसके बदले पैसे का लालच दिया गया था। वह आगे भी बड़ी घटना को अंजाम देने की तैयारी में था। मोहल्ला झंडा में सड़क किनारे खड़ी पिकअप आग की घटना में नया मोड़ आया है। पुलिस द्वारा गिरफ्तार आरोपी ने पैसों के लिए दूसरे पक्ष की गाड़ी में आग लगाई थी।

गाड़ी में आग लगाने के लिए पैसों का लालच

आरोपी का सोशल मीडिया पर किसी अबूबकर नामक व्यक्ति से संपर्क हुआ था, जिसने दूसरे समुदाय के लोगों की गाड़ी में आग लगाने के लिए उसे पैसों का लालच दिया था। पुलिस ने आरोपी के पास से मोबाइल फोन भी बरामद किया है। फिलहाल पुलिस मामले की गंभीरता से जांच में जुटी है। पुलिस के अनुसार निमेश रस्तोगी निवासी मोहल्ला झंडा किरतपुर ने 10 मार्च को तहरीर देकर अपनी पिकअप गाड़ी में अज्ञात व्यक्ति द्वारा आग लगाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जांच के दौरान पुलिस के सामने अबुजर शमीम राईन पुत्र शमीम अहमद निवासी मोहल्ला अफगनान थाना किरतपुर का नाम सामने आया।

आरोपी को टेलीग्राम पर मिला टास्क

गुरुवार को किरतपुर पुलिस ने आरोपी अबुजर को गिरफ्तार कर पूछताछ की, जिसमें उसने बताया कि वह गुरुग्राम में सैलून पर काम करता है। बीमारी और आर्थिक तंगी के कारण उसने अपने मौसेरे भाई ज़ैद पुत्र रहीश निवासी मोहल्ला लुकमान पुरा थाना किरतपुर से मदद मांगी थी। जैद ने टेलीग्राम के माध्यम से उसका संपर्क अबूबकर नामक व्यक्ति से कराया, जिसने टेलीग्राम पर उसे विशेष समुदाय के वाहनों में आग लगाने का टास्क दिया। साथ ही रुपये देने का लालच भी दिया।

आग लगाने का वीडियो भी भेजा था

अबुजर ने बताया कि 4 मार्च की रात करीब 10:15 बजे उसने मोहल्ला झंडा में मंदिर के सामने खड़ी पिकअप गाड़ी पर धार्मिक नारे लिखे देखे तो पेट्रोल डालकर उसमें आग लगा दी। साथ ही आग लगाने का वीडियो बनाकर टेलीग्राम के जरिए जैद को भेज दिया और गुरुग्राम चला गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल उसे इस कार्य की रकम मिली या नहीं, पुलिस इसकी जांच में लगी है।

गाड़ी में आग लगाने का आरोपी गिरफ्तार

सीओ नजीबाबाद नितेश प्रताप सिंह ने बताया कि गाड़ी में आग लगाने वाले आरोपी अबुजर को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसके मौसेरे भाई जैद को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आरोपी के अनुसार घटना के बाद उसे कोई रकम नहीं मिली। पुलिस उसके एकाउंट की जांच कर रही है। साथ ही अबुबकर के बारे में भी जांच पड़ताल की जा रही है।

