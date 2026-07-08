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हाइवे पर पंक्चर टायर बदल रही गाड़ी को पीछे से उड़ा दिया, ड्राइवर समेत चार की मौत

By Pawan Kumar Sharma
लाइव हिन्दुस्तान, कौशांबी
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कौशांबी से एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। जहां पिकअप का पंचर टायर बदलने के दौरान एक गाड़ी ने पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे में ड्राइवर समेत चार लोगों की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे मे लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया।

हाइवे पर पंक्चर टायर बदल रही गाड़ी को पीछे से उड़ा दिया, ड्राइवर समेत चार की मौत

UP Road Accident: यूपी के कौशांबी से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जहां मंगलवार देर रात करीब 12 बजे पंचर होने के कारण सड़क किनारे खड़ी पिकअप का टायर बदला जा रहा था। इसी दौरान तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने पिकअप में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में चार लोगों की मौत हो गई। उधर, सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे मे लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया।

ये घटना सैनी कोतवाली क्षेत्र में त्रिलोकपुर स्थित कंगन होटल के सामने का है। जहां एक पिकअप का टायर पंचर हो गया था। ड्राइवर समेत अन्य लोग टायर बदल रहे थे। इस बीच पीछे से आ रही एक दूसरी गाड़ी ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में पिकअप चालक समेत चार युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने तत्काल 108 एंबुलेंस की मदद से सभी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) सिराथू पहुंचाया। वहां से प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद चारों को मृत घोषित कर दिया।

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मृतकों की पहचान सिराथू के वार्ड नंबर 10 के रहने वाले साबिर और अकबर, मूरतगंज के रहने वाले अनवर और कोखराज के रसूलपुर गांव के रहने वाले एहसान के रूप में हुई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी है। हादसे के कारण कुछ देर तक यातायात भी प्रभावित रहा।

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तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवारों को रौंदा, एक की मौत

उधर, बुलंदशहर के सिकंदराबाद औद्योगिक क्षेत्र में नई सब्जी मंडी के पास बुधवार सुबह तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवारों को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में गांव बोढ़ा निवासी चरण सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका साथी ललित गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद चालक ट्रक समेत मौके से फरार हो गया।

बताया जाता है कि चरण सिंह और ललित बाइक से ड्यूटी पर जा रहे थे। इसी दौरान नई सब्जी मंडी के पास पीछे से तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही दोनों सड़क पर गिर पड़े। चरण सिंह ट्रक की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं ललित घायल हो गया, जिसे आसपास के लोगों की मदद से उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया।

हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वही आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि फरार ट्रक और चालक की पहचान की जा सके। हादसे की सूचना मिलते ही चरण सिंह के परिजनों में कोहराम मच गया

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Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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