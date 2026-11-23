प्रयागराज माघ मेला की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस बार शाकाहारी और शारीरिक रूप से फिट पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी। 50 वर्ष से कम उम्र के जवानों को प्राथमिकता मिलेगी।

माघ मेला-2027 की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रयागराज पुलिस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस बार मेले में शाकाहारी और शारीरिक रूप से फिट पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी। 50 वर्ष से कम उम्र के जवानों को प्राथमिकता मिलेगी, जबकि सात्विक विचारों वाले पुलिसकर्मियों को उनकी मांग पर तत्काल मेला ड्यूटी दी जाएगी। सुरक्षा में इस बार 17 की जगह 19 थाने और 42 की जगह 55 पुलिस चौकियां स्थापित होंगी। इसमें पांच जल पुलिस की 5 चौकियां भी बनाई जाएंगी।

संगम की रेती पर 14-15 जनवरी 2027 से शुरू होकर छह मार्च (महाशिवरात्रि) तक चलने वाले 52 दिवसीय माघ मेले की सुरक्षा में इस बार 17 की जगह 19 थाने और 42 की जगह 55 पुलिस चौकियां स्थापित होंगी। इसमें पांच जल पुलिस की 5 चौकियां भी बनाई जाएंगी। डीसीपी माघ मेला विवेक चंद्र यादव ने बताया कि चार हजार सुरक्षाकर्मी तैनात किए जाएंगे। तीन शिफ्टों में ड्यूटी लगाने के साथ ही सिविल पुलिस, पीएसी, आरएएफ, एनडीआरएफ, एसडी आरएफ, होमगार्ड, यूपी एटीएस और खुफिया एजेंसियों का कड़ा पहरा रहेगा। निगरानी के लिए मेले में 400 से अधिक सीसीटीवी, ड्रोन और शहर के 1152 कैमरों का इस्तेमाल होगा। इसके अलावा 22 फायर स्टेशन, 20 फायर वॉच टावर और 16-16 साइबर और महिला हेल्प डेस्क भी सक्रिय रहेंगे।

10 दिसंबर से 50 प्रतिशत फोर्स आमद 10 दिसंबर तक 50 प्रतिशत फोर्स आमद करा लेगी, जिसके बाद 10 और 40 प्रतिशत के चरण में शेष बल पहुंचेगा। इस बार तैनाती में ऐसे अनुभवी पुलिसकर्मियों को प्राथमिकता दी जा रही है जो पूर्व के कुंभ या माघ मेलों में सेवा दे चुके हैं। विशेष रूप से सात्विक विचार और शाकाहारी वर्दीधारियों को उनकी मांग पर तत्काल मेला ड्यूटी में तैनात किया जाएगा। 925 हेक्टेयर और 8 सेक्टरों (नाग वासुकी और अरैल समेत) में बसने वाले इस मेले में 9 पांटून ब्रिज और डेढ़ लाख वाहनों के लिए 42 पार्किंग स्थल भी बनाए जाएंगे।