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VDO और रोजगार सेवक पूर्व प्रधान से घूस लेते रंगेहाथ गिरफ्तार, एंटी करप्शन के जाल में फंस गए दोनों

Mar 26, 2026 05:32 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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यूपी के आजमगढ़ जिले में ग्राम विकास अधिकारी और रोजगार सेवक पूर्व प्रधान से घूस लेते रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पूर्व ग्राम प्रधान की शिकायत के बाद एंटी करप्शन के बिछाए जाल में दोनों फंस गए।

VDO और रोजगार सेवक पूर्व प्रधान से घूस लेते रंगेहाथ गिरफ्तार, एंटी करप्शन के जाल में फंस गए दोनों

UP News: उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में रौनापार थाना क्षेत्र के बनकटा बाजार गोसाईं के पास एंटी करप्शन टीम ने बुधवार को पूर्व ग्राम प्रधान से 10 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए ग्राम विकास अधिकारी (सेक्रेटरी) और रोजगार सेवक को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। दोनों एंटी करप्शन के बिछाए जाल में फंस गए। दोनों के खिलाफ बिलरियागंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है।

हरैया ब्लॉक के पूरा बालनरायन गांव निवासी अमित कुमार यादव दिसंबर 2015 से दिसंबर 2020 तक ग्राम प्रधान रहे। अपने कार्यकाल में उन्होंने खड़ंजा, इंटरलॉकिंग और पक्की नाली सहित कई विकास कार्य कराए थे, लेकिन इन कार्यों का भुगतान लंबित था। वर्तमान ग्राम विकास अधिकारी शशिकांत सोनकर के पास भुगतान की फाइल पहुंची थी।

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पूर्व ग्राम प्रधान की शिकायत पर ऐक्शन में आई टीम

आरोप है कि वह रुपए के भुगतान के एवज में 30 प्रतिशत कमीशन की मांग कर रहा था। इस पर पूर्व ग्राम प्रधान अमित कुमार यादव ने एंटी करप्शन टीम से शिकायत की। एंटी करप्शन टीम के प्रभारी कमलेश कुमार पासवान के निर्देशन में निरीक्षक संतोष कुमार दीक्षित, हरिवंश कुमार शुक्ला सहित 14 सदस्यीय टीम ने कार्रवाई की योजना बनाई।

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ऐसे जाल में फंस गए ग्राम विकास अधिकारी और रोजगार सेवक

बुधवार दोपहर टीम हरैया ब्लॉक पहुंची और पूर्व प्रधान को केमिकल लगे रुपये दिए गए। इसके बाद पूर्व प्रधान ने सेक्रेटरी से संपर्क किया, जिस पर उसने अपने निजी कार्यालय, बनकटा बाजार गोसाईं (थाना रौनापार) बुलाया। वहां पूर्व प्रधान ने जैसे ही रुपये दिए, टीम ने मौके पर पहुंचकर ग्राम विकास अधिकारी शशिकांत सोनकर और रोजगार सेवक चंद्रेश यादव को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। एंटी करप्शन टीम के प्रभारी कमलेश कुमार पासवान ने बताया कि शशिकांत सोनकर (निवासी कोलघाट, थाना कोतवाली) और संविदाकर्मी रोजगार सेवक चंद्रेश यादव (निवासी चकलालचंद, थाना जीयनपुर) के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

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Deep Pandey

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Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी टीम में हैं। दीप का डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव है। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखने का शौक है। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए हैं। सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं।

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