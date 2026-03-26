VDO और रोजगार सेवक पूर्व प्रधान से घूस लेते रंगेहाथ गिरफ्तार, एंटी करप्शन के जाल में फंस गए दोनों

यूपी के आजमगढ़ जिले में ग्राम विकास अधिकारी और रोजगार सेवक पूर्व प्रधान से घूस लेते रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पूर्व ग्राम प्रधान की शिकायत के बाद एंटी करप्शन के बिछाए जाल में दोनों फंस गए।

UP News: उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में रौनापार थाना क्षेत्र के बनकटा बाजार गोसाईं के पास एंटी करप्शन टीम ने बुधवार को पूर्व ग्राम प्रधान से 10 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए ग्राम विकास अधिकारी (सेक्रेटरी) और रोजगार सेवक को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। दोनों एंटी करप्शन के बिछाए जाल में फंस गए। दोनों के खिलाफ बिलरियागंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है।

हरैया ब्लॉक के पूरा बालनरायन गांव निवासी अमित कुमार यादव दिसंबर 2015 से दिसंबर 2020 तक ग्राम प्रधान रहे। अपने कार्यकाल में उन्होंने खड़ंजा, इंटरलॉकिंग और पक्की नाली सहित कई विकास कार्य कराए थे, लेकिन इन कार्यों का भुगतान लंबित था। वर्तमान ग्राम विकास अधिकारी शशिकांत सोनकर के पास भुगतान की फाइल पहुंची थी।

पूर्व ग्राम प्रधान की शिकायत पर ऐक्शन में आई टीम आरोप है कि वह रुपए के भुगतान के एवज में 30 प्रतिशत कमीशन की मांग कर रहा था। इस पर पूर्व ग्राम प्रधान अमित कुमार यादव ने एंटी करप्शन टीम से शिकायत की। एंटी करप्शन टीम के प्रभारी कमलेश कुमार पासवान के निर्देशन में निरीक्षक संतोष कुमार दीक्षित, हरिवंश कुमार शुक्ला सहित 14 सदस्यीय टीम ने कार्रवाई की योजना बनाई।