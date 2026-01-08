भ्रष्टाचार के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक है वीबी रामजी योजना, आरोपों पर पंकज चौधरी का पलटवार

संक्षेप: पंकज चौधरी ने मनरेगा के बहाने कांग्रेस पर जमकर हमले किए। कहा, उनके जमाने में 2004 से 2014 के बीच मनरेगा के पैसे का गलत इस्तेमाल किया गया। व्यक्तिगत के लाभ देने के लिए प्रयास किया गया। एक ही कार्य को बार-बार कर बजट हड़पने की कोशिश हुई थी।

मनरेगा के स्थान पर हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा लागू नई योजना विकसित भारत-रोजगार की गारंटी और आजीविका मिशन-ग्रामीण (वीबी-जी राम जी) प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना से भी जुड़ेगी। इससे न केवल गांव की सड़कें सुधरेंगी बल्कि ढांचागत और मूलभूत सुविधाओं का भी विकास होगा। इसके साथ ही स्वरोजगार और स्वावलंबन की दिशा में भी अभूतपूर्व कार्य होंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ वीबी-जी राम जी सर्जिकल स्ट्राइक है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने यह बातें गुरुवार को सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में कहीं।

पंकज चौधरी ने मनरेगा के बहाने कांग्रेस पर जमकर हमले किए। कहा, उनके जमाने में 2004 से 2014 के बीच मनरेगा के पैसे का गलत इस्तेमाल किया गया। व्यक्तिगत के लाभ देने के लिए प्रयास किया गया। एक ही कार्य को बार-बार कर बजट हड़पने की कोशिश हुई थी। जिस पर लगाम लगाने क़े लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार ने ऑडिट में गड़बड़ियां मिलने पर कई राज्यों के मनरेगा का बजट रोका दिया था। आरोप लगाया कि मनरेगा में कई तरीके भ्रष्टाचार किया गया। इसलिए हमारी सरकार ने नए प्रावधान क़े वीबी-जी राम जी के नाम से लागू किया गया।

कहा कि अब जवाबदेही भी तय होगी और सीधा मूल्यांकन भी होगा। इससे पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। योजना में हम गांवों में चार तरह के कार्यों पर जोर देंगे, जो जल संरक्षण, बुनियादी ढांचा, स्वरोजगार और ढांचागत विकास पर केंद्रित होगा। इसमें न केवल विकास की बात होगी बल्कि एआई आधारित मॉनिटरिंग भी तय है। कड़े कानून क़े भी प्रावधान हैं। साथ ही पीएम गति शक्ति से भी योजना को जोड़कर गांव को सशक्त और समृद्ध बनाने का प्रयास होगा। इसमें राज्यों को भी अधिकार दिया गया है कि 60 दिनों तक वह मजदूरों को अवकाश दें। ताकि मजदूर अपने कृषि कार्य कर सके। यह योजना किसी विभाग पर निर्भर नहीं रहेगी।

अगले पांच वर्ष में 8 लाख करोड़ से अधिक खर्च होंगे प्रदेश अध्यक्ष ने एक आंकड़े के मुताबिक बताया कि 2006 से 2014 तक तत्कालीन सरकार ने मनरेगा पर 2 लाख 12 हजार 909 करोड़ रुपये खर्च की थी लेकिन 2014 से अब तक 8 लाख 48 हजार करोड़ से अधिक रुपये खर्च कर चुकी है। आने वाले 5 वर्ष में वीबी-जी राम जी योजना पर 8 लाख करोड़ से अधिक खर्च होंगे।

यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस की सरकार क़े दौरान एक परिवार के हर सदस्य क़े नाम पर एक योजना चालू की गई थी लेकिन मोदीजी के नेतृत्व में जब यह योजना चालू की गई तो उन्हें नाम खटक रहा है।