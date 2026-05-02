वरासत में चूक: बेटे को मृतक की पत्नी मान कर दिया नामांतरण, दो तिहाई प्रॉपर्टी हो गई पट्टीदारों के नाम
जत्तन की पत्नी धनेश्वरी देवी की पहले ही मुत्यु हो गई है। कंप्यूटर में नाम दर्ज करने के दौरान कर्मचारियों की गलती से रामजीत का नाम जीता दर्ज हो गया। जीता की जगह सीता हो गया। रामजीत उर्फ सीता के नाम से वरासत दर्ज कराने का आवेदन हुआ, जबकि परिवार रजिस्टर या आधार में सीता नाम अस्तित्व में नहीं है।
UP News: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक वरासत में पुरुष को महिला मानकर नामांतरण कर दिया गया, इस कारण उत्तराधिकार बदल गया। इस लापरवाही से आवेदक के दो तिहाई हिस्से पर उसके पट्टीदारों का नाम दर्ज हो गया। तहसील सदर में हुए इस वरासत में अब आवेदक ने तहसीलदार न्यायालय में वाद दाखिल किया है।
तहसील सदर के बाघागाड़ा निवासी गिरिजा शंकर ने वरासत में हुई लापरवाही के मामले में राजस्व न्यायालय में दस्तक दी है। उनके पिता रामजीत उर्फ सीता की मृत्यु हो गई है। इसमें सीता पुरुष का नाम है, लेकिन राजस्व कर्मियों ने उन्हें महिला मान लिया। वह जत्तन के पुत्र थे, लेकिन वरासत में उन्हें जत्तन की पत्नी मानकर नामांतरण कर दिया।
गिरिजा शंकर ने बताया कि उनके बाबा जत्तन के तीन पुत्र थे, रामजीत, रामरूप और राम शिव। रामजीत के पुत्र गिरिजा शंकर के नाम उनकी संपत्ति होनी चाहिए, जबकि उन्हें जत्तन की पत्नी मानने पर उनकी संपत्ति जत्तन के तीनों पुत्रों या उनके वारिसों के नाम दर्ज हो गई है।
दस्तावेज में नहीं है सीता नाम
जत्तन की पत्नी धनेश्वरी देवी की पहले ही मुत्यु हो गई है, जिसे पत्रावली में संलग्न परिवार रजिस्टर में दर्शाया गया है। कंप्यूटर में नाम दर्ज करने के दौरान कर्मचारियों की गलती से रामजीत का नाम जीता दर्ज हो गया, उसके बाद जीता की जगह सीता हो गया। इसमें सुधार नहीं हुआ था और रामजीत उर्फ सीता के नाम से वरासत दर्ज कराने का आवेदन हुआ, जबकि परिवार रजिस्टर या आधार कार्ड में सीता नाम अस्तित्व में नहीं है। अधिवक्ता अभिनव श्रीवास्तव ने बताया कि राजस्व कर्मियों ने रिपोर्ट लगाने से पहले जांच की होती तो ऐसी गलती नहीं होती। पत्रावली में सारे साक्ष्यों को लगाने के बावजूद भी महिला जैसा नाम होने के कारण पुत्र को पत्नी मान लेना लापरवाही है।
क्या बोले तहसीलदार
तहसीलदार सदर ज्ञान प्रताप सिंह ने बताया कि वरासत में महिला जैसे नाम के कारण गलत नामांतरण का मामला संज्ञान में है। इस मामले में वाद दर्ज कर लिया गया है। निर्धारित समय में 30 दिन बाद संशोधन का आदेश जारी हो जाएगा।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें