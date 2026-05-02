वरासत में चूक: बेटे को मृतक की पत्नी मान कर दिया नामांतरण, दो तिहाई प्रॉपर्टी हो गई पट्टीदारों के नाम

जत्तन की पत्नी धनेश्वरी देवी की पहले ही मुत्यु हो गई है। कंप्यूटर में नाम दर्ज करने के दौरान कर्मचारियों की गलती से रामजीत का नाम जीता दर्ज हो गया। जीता की जगह सीता हो गया। रामजीत उर्फ सीता के नाम से वरासत दर्ज कराने का आवेदन हुआ, जबकि परिवार रजिस्टर या आधार में सीता नाम अस्तित्व में नहीं है।

UP News: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक वरासत में पुरुष को महिला मानकर नामांतरण कर दिया गया, इस कारण उत्तराधिकार बदल गया। इस लापरवाही से आवेदक के दो तिहाई हिस्से पर उसके पट्टीदारों का नाम दर्ज हो गया। तहसील सदर में हुए इस वरासत में अब आवेदक ने तहसीलदार न्यायालय में वाद दाखिल किया है।

तहसील सदर के बाघागाड़ा निवासी गिरिजा शंकर ने वरासत में हुई लापरवाही के मामले में राजस्व न्यायालय में दस्तक दी है। उनके पिता रामजीत उर्फ सीता की मृत्यु हो गई है। इसमें सीता पुरुष का नाम है, लेकिन राजस्व कर्मियों ने उन्हें महिला मान लिया। वह जत्तन के पुत्र थे, लेकिन वरासत में उन्हें जत्तन की पत्नी मानकर नामांतरण कर दिया।

गिरिजा शंकर ने बताया कि उनके बाबा जत्तन के तीन पुत्र थे, रामजीत, रामरूप और राम शिव। रामजीत के पुत्र गिरिजा शंकर के नाम उनकी संपत्ति होनी चाहिए, जबकि उन्हें जत्तन की पत्नी मानने पर उनकी संपत्ति जत्तन के तीनों पुत्रों या उनके वारिसों के नाम दर्ज हो गई है।

दस्तावेज में नहीं है सीता नाम जत्तन की पत्नी धनेश्वरी देवी की पहले ही मुत्यु हो गई है, जिसे पत्रावली में संलग्न परिवार रजिस्टर में दर्शाया गया है। कंप्यूटर में नाम दर्ज करने के दौरान कर्मचारियों की गलती से रामजीत का नाम जीता दर्ज हो गया, उसके बाद जीता की जगह सीता हो गया। इसमें सुधार नहीं हुआ था और रामजीत उर्फ सीता के नाम से वरासत दर्ज कराने का आवेदन हुआ, जबकि परिवार रजिस्टर या आधार कार्ड में सीता नाम अस्तित्व में नहीं है। अधिवक्ता अभिनव श्रीवास्तव ने बताया कि राजस्व कर्मियों ने रिपोर्ट लगाने से पहले जांच की होती तो ऐसी गलती नहीं होती। पत्रावली में सारे साक्ष्यों को लगाने के बावजूद भी महिला जैसा नाम होने के कारण पुत्र को पत्नी मान लेना लापरवाही है।