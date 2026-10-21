लखनऊ जा रही इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन पर पथराव, गार्ड घायल; जांच में जुटी जीआरपी
वाराणसी से लखनऊ जा रही इंटरसिटी एक्सप्रेस पर अमेठी में पथराव हो गया है। पथराव ट्रेन के गार्ड घायल हो गए। मामले जीआरपी ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। जीआरपी जांच-पड़ताल में जुट गई है।
यूपी के अमेठी जिले में बनारस से लखनऊ की ओर जा रही गाड़ी संख्या 24203 बनारस-लखनऊ इंटरसिटी एक्सप्रेस पर किसी ने पथराव कर दिया। घटना अमेठी रेलवे स्टेशन के पूर्वी आउटर सिग्नल के पास हुई। पथराव में ट्रेन के गार्ड घायल घायल हो गए हैं। ट्रेन रोकी गई। इसके बाद अमेठी स्टेशन पर गार्ड का प्राथमिक इलाज किया गया है। मामले में जीआरपी ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। अमेठी रेलवे स्टेशन के पास एक बार फिर ट्रेन पर पथराव की घटना ने रेलवे सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
जानकारी के अनुसार, ट्रेन अपने निर्धारित समय रात 8.57 बजे अमेठी रेलवे स्टेशन पहुंचने वाली थी। जैसे ही ट्रेन पूर्वी सिग्नल के पास पहुंची, तभी किसी ने बाहर से पथराव कर दिया। पत्थर सीधे ट्रेन के गार्ड को लग गया, जिससे वह घायल हो गया। गनीमत रही कि चोट ज्यादा गंभीर नहीं थी, लेकिन चलती ट्रेन पर इस तरह की हरकत से बड़ा हादसा भी हो सकता था।
मामले में जीआरपी ने दर्ज किया मुकदमा
घटना के बाद गार्ड ने तत्काल इसकी सूचना कंट्रोल को दी और ट्रेन को अमेठी स्टेशन पर रोकने के बाद प्राथमिक इलाज लिया। इसके बाद ट्रेन 15 मिनट खड़ी रही। इसके बाद इंटरसिटी को रायबरेली के लिए रवाना हो गई। वहां पहुंचने पर,गार्ड हरिकेश ने जीआरपी थाने में पूरे मामले की लिखित शिकायत दर्ज कराई। रायबरेली जीआरपी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मुकदमा दर्ज किया है और केस को प्रतापगढ़ जीआरपी को रेफर कर दिया है, क्योंकि घटना स्थल प्रतापगढ़ जीआरपी क्षेत्र में आता है।
सिग्नल के आसपास रहने वाले लोगों से पूछताछ की जा रही
इस संबंध में जीआरपी चौकी प्रभारी ने किसान बिन्द ने बताया कि अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। सिग्नल के आसपास रहने वाले लोगों से पूछताछ की जा रही है और घटना में शामिल व्यक्ति की तलाश की जा रही है।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें